Пять минут на раздумье могут уберечь от мошенника — советы из Британии

14:30 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Александр Панфилов. Британская организация «Движение против финансового мошенничества» (Financial Fraud Action UK, FFA) в сотрудничестве с банками и правоохранительными органами начала общенациональную кампанию, призванную помочь гражданам уберечься от мошенников, сообщается на сайте FFA в среду.

По официальным данным, приводимым организацией, в Соединенном Королевстве только за шесть месяцев текущего года было зарегистрировано более миллиона случаев финансового обмана, что на 53 процента больше, чем за тот же период 2015 года. Эти цифры, отмечает FFA, означают, что каждые 15 секунд один из жителей страны становится жертвой мошенников.

По данным британской полиции, из общего количества преступлений, совершенных в стране, почти половину составляют мошеннические действия и киберпреступления.

В 2015 году убытки, понесенные британцами от мошенничества в финансовой сфере, составили 755 миллионов фунтов стерлингов, увеличившись за год на 26 процентов.

Кампания под лозунгом «Возьми пять минут на раздумье» ставит своей целью оказать потребителям и провайдерам финансовых услуг помощь в борьбе с финансовыми махинациями путем предоставления нескольких простых, но действенных рекомендаций. Они касаются, прежде всего, потребителей услуг, которые напрямую сталкиваются с обманными электронными письмами, фишингом, мошенническими схемами, построенными на телефонных переговорах и СМС. Организаторы кампании напоминают потенциальным жертвам преступлений о том, что стоит задуматься хотя бы на несколько минут перед тем, как приступить к действиям.

В заявлении FFA отмечается, что, несмотря на все усилия банков, которые используют в своей работе системы безопасности высокого уровня, им удается предотвратить попадание в руки мошенников лишь 70 процентов средств, которые те пытаются похитить. Тем не менее, многие махинаторы начали искать более легкие пути добычи денег, в частности, атакуя обычных потребителей. «Мы призываем людей задуматься на пять минут… взять паузу и подумать, перед тем, как дать ответ на какие-либо финансовые требования или предоставить свои личные и финансовые данные», - говорится в заявлении.

По данным исследования, приводимым организацией, 73 процента граждан уверены, что знакомы с методами работы мошенников. Однако, в то же время, 26 процентов признают, что по-прежнему предоставляют свои личные данные любому, представляющемуся сотрудником банка, даже в тех случаях, когда осознают неправильность своих действий.

Наиболее частой причиной того, что граждане разглашают свои данные, согласно исследованию, является уверенность в том, что они, действительно, разговаривают с сотрудником банка (43%), однако 39 процентов опрошенных заявили, что делали это, поскольку ощущали себя под давлением собеседника. В то же время 38 процентов респондентов отметили, что они сообщали данные не задумываясь, поскольку были заняты и хотели как можно быстрее завершить разговор.

Из общего числа потерпевших от мошенничества граждан 24 процента признали, что преступники были «слишком убедительны», чтобы противостоять им, в то время как 37 процентов сообщили, что подозревали «развод», но, тем не менее, произвели требуемые от них операции. Двадцать три процента жертв мошенничества осознали этот факт лишь после завершения разговора.

FFA считает, что уберечься от мошенников могут помочь следующие советы:



– Ни в коем случае нельзя разглашать сведения, относящиеся к безопасности ваших данных, в частности, пин-коды или пароли;

– Не следует принимать на веру подлинность каких-либо электронных сообщений или телефонных звонков – ваш корреспондент или собеседник может оказаться не тем, кем представляется;

– Ни в коем случае не торопитесь – настоящий банк или иная финансовая организация всегда дадут вам время на обдумывание;

– Прислушайтесь к своим ощущениям – если вы чувствуете какую-либо неправильность, верным поступком станет взять паузу и проанализировать ее;

– Сохраняйте контроль над ситуацией – уверенно отказывайте в любых необычных требованиях о предоставлении информации.