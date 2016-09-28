Выход Великобритании из ЕС оспорят в суде Северной Ирландии — СМИ

foreks.com

13:29 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен – РАПСИ. Межпартийная группа политических деятелей Северной Ирландии завоевала через суд право юридически оспорить так называемый Брексит (выход Соединенного Королевства, частью которого является Северная Ирландия, из ЕС), сообщает в среду британская служба новостей ВВС.

В группу, добившуюся права оспорить в судебном порядке право британского правительства самостоятельно начать формальную процедуру отделение страны от ЕС, входят представители различных партий провинции, включая Шинн Фейн и Зеленых.

По утверждению представителей межпартийной группы, соглашения об установлении мира в этом регионе и его условиях требуют парламентского голосования для решения вопроса о выходе Северной Ирландии из ЕС. Кроме того, как показали результаты июньского референдума, здесь за сохранение членства в Европейском Союзе выступило более 56 процентов жителей.

В ходе своего заседания Высокий суд отверг аргументы противников парламентской процедуры о том, что вопрос выхода провинции из ЕС должен быть решен в качестве составной части судебных дел по поводу Брексита, ведущихся в настоящее время в Соединенном Королевстве. Суд отметил, что конкретные проблемы, касающиеся Северной Ирландии, могут «затеряться» в ходе предстоящих слушаний в Высоком Суде Лондона.

Это решение открывает для политиков путь для более полного представления своих взглядов на судебном заседании, которое должно состояться в Белфасте на следующей неделе, и на котором будет по существу решаться вопрос о предоставлении парламенту решающего голоса в вопросе о Брексите.

В ходе разбирательства юристы, представляющие британское правительство, попытаются отстоять позицию, согласно которой так называемая «королевская прерогатива» позволяет исполнительным властям начать процедуру выхода страны из ЕС без участия законодателей.

Сторонники отдельного решения вопроса об отделении от ЕС в Северной Ирландии выразили удовлетворение постановлением суда. «Брексит похож на супружеские отношения, при которых, если супруга хочет продать дом, ей требуется согласие мужа», — заявил один из истцов, подразумевая, что премьер-министр Британии должна получить соответствующее разрешение от «народа Северной Ирландии».