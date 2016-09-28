Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
28/09/2016 21:05
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

Контекст
Теги: Евросоюз
18:13 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен – РАПСИ. Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.

Новый сервис, запускаемый в интересах широкой общественности, позиционируется как мера, направленная против «склонности Евросоюза к секретности», а также инструмент по реализации права на свободу слова.

Разработчики рассчитывают, что благодаря их сервису удастся в том числе вскрыть документально подтверждаемые факты коррупции, злоупотребления полномочиями, некомпетентности органов власти. Лицам, у которых имеются изобличающие нарушения сведения, предлагается воспользоваться сервисом при помощи защищенного сетевого соединения Tor.

Поступающая информация будет анализироваться и при необходимости передаваться уполномоченным органам для дальнейшего разбирательства, СМИ, общественным организациям.

Примечательно, что запуск сервиса EULeaks (название образовано от двух слов – ЕС/EU и Утечка/Leak) совпал с началом расследования Европарламентом скандала вокруг так называемого «Панамского досье».

Международный скандал разразился после обнародования документов касательно деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca. По утверждению газеты Sueddeutsche Zeitung, документация свидетельствует о причастности ряда мировых лидеров и их окружения к офшорным схемам, целью которых является уход от налогов. Комиссию Европарламента в настоящее время интересует в этой истории роль подконтрольных Великобритании территорий, в частности, Британских Виргинских островов, где была зарегистрирована почти половина из более чем 214 тысяч компаний, трастов и фондов, которые упоминаются в документах, оказавшихся в открытом доступе.

На одной из пресс-конференций, посвященных запуску EULeaks, присутствовал Йеппе Кофорд, член Европейского парламента, входящий в комиссию по расследованию скандала вокруг «Панамского досье». По его словам, которые приводит Deutsche Welle, людям, которым известно о правонарушениях, нужно дать толчок.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016 Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Сформирована коллегия из 22 присяжных по делу об убийстве Немцова — адвокат

17:04 28/09/2016 Московский окружной военный суд в среду сформировал коллегию присяжных заседателей, состоящую из 22 человек, по уголовному делу об убийстве политика Бориса Немцова, сообщил РАПСИ адвокат семьи политика Вадим Прохоров.

JIT публикует предварительные результаты расследования катастрофы МН-17

17:25 28/09/2016 Прокуратура Нидерландов разместила в среду на своем официальном сайте пресс-релиз Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН-17 на Украине в июле 2014 года.

Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016 Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.

Мультимедиа

Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Он получил по заслугам – житель КНДР о казни дяди Ким Чен Ына
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера