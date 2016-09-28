Для анонимных информаторов в ЕС запускается сервис EULeaks

18:13 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен – РАПСИ. Желающие сообщить о правонарушениях на территории Евросоюза, передать сведения или документы, которые могут помочь пресечь эти нарушения, смогут воспользоваться специальным сервисом EULeaks, на котором гарантируется анонимность обращений, говорится на сайте фракции Европейского парламента «Зелёные - Европейский свободный альянс», выступившей автором инициативы.

Новый сервис, запускаемый в интересах широкой общественности, позиционируется как мера, направленная против «склонности Евросоюза к секретности», а также инструмент по реализации права на свободу слова.

Разработчики рассчитывают, что благодаря их сервису удастся в том числе вскрыть документально подтверждаемые факты коррупции, злоупотребления полномочиями, некомпетентности органов власти. Лицам, у которых имеются изобличающие нарушения сведения, предлагается воспользоваться сервисом при помощи защищенного сетевого соединения Tor.

Поступающая информация будет анализироваться и при необходимости передаваться уполномоченным органам для дальнейшего разбирательства, СМИ, общественным организациям.

Примечательно, что запуск сервиса EULeaks (название образовано от двух слов – ЕС/EU и Утечка/Leak) совпал с началом расследования Европарламентом скандала вокруг так называемого «Панамского досье».

Международный скандал разразился после обнародования документов касательно деятельности панамской фирмы Mossack Fonseca. По утверждению газеты Sueddeutsche Zeitung, документация свидетельствует о причастности ряда мировых лидеров и их окружения к офшорным схемам, целью которых является уход от налогов. Комиссию Европарламента в настоящее время интересует в этой истории роль подконтрольных Великобритании территорий, в частности, Британских Виргинских островов, где была зарегистрирована почти половина из более чем 214 тысяч компаний, трастов и фондов, которые упоминаются в документах, оказавшихся в открытом доступе.

На одной из пресс-конференций, посвященных запуску EULeaks, присутствовал Йеппе Кофорд, член Европейского парламента, входящий в комиссию по расследованию скандала вокруг «Панамского досье». По его словам, которые приводит Deutsche Welle, людям, которым известно о правонарушениях, нужно дать толчок.