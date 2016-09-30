Малайзия может обратиться в Международный уголовный суд по делу МН17 - СМИ

15:02 30/09/2016

МОСКВА, 30­ ­сен­ ­–­ ­РАПСИ, Александр Панфилов.­ ­Малайзия рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд (МУС) для того, чтобы добиться наказания виновников катастрофы самолета ее авиакомпании, произошедшей в небе Украины два года тому назад, сообщает в пятницу издание Malaysian Digest.

По словам адвоката Дэррила Гуна, эти действия необходимы, поскольку авиалайнер погиб в воздушном пространстве иностранного государства, находящегося вне пределов уголовной юрисдикции Малайзии.

Гун сделал это заявление, комментируя представленный вчера доклад Объединенной следственной группы (Joint Investigative Team, JIT), в котором были представлены предварительные результаты уголовного дела о катастрофе Боинга Малазийских Авиалиний МН17 на Украине в июле 2014 года.

Он пояснил, однако, что наказание виновных станет возможно лишь в случае, если Россия и Украина подписали Римский статут МУС от 2002 года, государствами-участниками которого в настоящее время являются 124 страны мира.

В то же время, как отметил еще один адвокат, Шаилендер Бар, для открытия уголовного дела потребуется точно установить личности преступников, поскольку необходимо не только привлечь виновных к ответственности от лица государств, но и обеспечить возможность подачи к ним исков со стороны пострадавших. «Мы пока просто не знаем, против кого выдвинуть иск», - сказал адвокат.

Юристы ожидают конкретных инструкций от властей Малайзии, премьер-министр которой высказал твердое намерение добиться наказания виновных в трагедии, поскольку его желание обеспечить международный статус процесса с участием всех государств, граждане которых погибли в катастрофе, должно быть обеспечено соответствующими юридическими процедурами.

В то же время, адвокат признал, что JIT отказалась предать гласности всю совокупность результатов расследования, ссылаясь на его незавершенность.

Представители России неоднократно указывали на ошибки и неполноту ведущейся под руководством Нидерландов работы, в частности, отказ от учета информации, предоставленной JIT со стороны РФ.