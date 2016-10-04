ЕСПЧ присудил российским заключенным компенсации за нарушение прав на медпомощь

РАПСИ

15:36 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт – РАПСИ, Александр Панфилов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял три решения о выплате компенсаций заявителям из России, утверждавшим, что им не была предоставлена надлежащая медицинская помощь в местах заключения, на общую сумму в 52 тысячи евро.

Владимир Климов, отбывавший пятнадцатилетний срок заключения за убийство, согласно диагнозу страдал от рака почек, что, по российскому законодательству, позволило ему подать несколько прошений о досрочном освобождении. Тем не менее, во всех случаях суды отказались удовлетворить эти просьбы, ссылаясь на особую опасность для общества со стороны Климова и то обстоятельство, что он получал медицинскую помощь в местах заключения. Мужчина скончался в апреле 2015 года.

Артем Майленский, болевший ВИЧ и туберкулезом, был осужден за убийство на десять лет в 2014 году. Несмотря на выводы медицинской комиссии, ему также было отказано в досрочном освобождении по состоянию здоровья как рецидивисту, не вставшему на путь исправления. Майленский умер в гражданской больнице в октябре 2015 года.

По двум этим случаям (в 2014 и 2015 годах) ЕСПЧ принимал решение о применении предварительных мер, требующих от властей Российской Федерации немедленного проведения осмотра заявителей независимыми медицинскими экспертами. В обоих случаях привлеченные медицинские работники заключили, что заявителям не оказывалась надлежащая медицинская помощь.

Николай Пискунов был осужден на пять лет за убийство в 2012 году. После того, как у него было обнаружено серьезное онкологическое заболевание, он подал прошение о досрочном освобождении, которое было отклонено судом на основании того, что он получал лечение в местах заключения. За время нахождения под стражей, Пискунов неоднократно подавал жалобы на ненадлежащий характер оказываемой ему медпомощи, которые остались без удовлетворения.

Во всех трех случаях жалобы были поданы по статье 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) в связи с ненадлежащим медицинским обслуживанием, а со стороны Пискунова дополнены еще несколькими заявлениями о нарушении его прав, касающимися, в частности, условий содержания в заключении и права на эффективное средство правовой защиты.

ЕСПЧ принял решение о выплате компенсаций в пользу заявителей, присудив сестре Климова и матери Майленского по 20 тысяч евро, а Пискунову – 12 тысяч евро.