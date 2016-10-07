Судья в США разрешила вызвать иностранного ответчика в суд через "Твиттер"

14:03 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт – РАПСИ. Впервые в судебной практике США федеральный судья разрешила вызвать иностранного гражданина в суд посредством сервиса микроблогинга Twitter, сообщает американское издание Courthouse News Service в пятницу.

В июне базирующаяся в Калифорнии некоммерческая организация имени св. Франциска Ассизского подала иски к двум ближневосточным банкам и кувейтскому шейху, обвинив их в финансировании гонений на христиан в Ираке и Сирии.

Организация информировала суд о том, что не может уведомить об иске одного из ответчиков, включенного в черный список США из-за финансирования им терроризма. В то же время внимание суда обращалось на то, что ответчик активно пользовался сервисом Twitter.

Поскольку Кувейт, гражданином которого является ответчик, не подписал Гаагскую конвенцию, иск не мог быть вручен ему через уполномоченный орган.

Своим решением от 30 сентября американский суд позволил истцу использовать альтернативный метод вручения уведомления ответчику, а именно, через сервис Twitter.

Давая такое разрешение, суд отметил, что имеются достаточные основания полагать, что таким образом уведомление дойдет до ответчика и, кроме того, оно не нарушает соответствующего международного соглашения.

По словам адвоката, представляющего интересы истца, это, по-видимому, является первым случаем подобного уведомления в судебной практике США. «Мы будем публиковать сообщения (в «Твиттере» ответчика) со ссылкой, ведущей на повестку и текст иска», - сообщил адвокат Courthouse News Service.

В качестве обоснования своего решения судья сослалась на случаи, когда федеральные суды разрешали уведомлять иностранных ответчиков через Facebook и другие социальные сети.

Так, например, в 2014 году федеральный суд в США согласился с тем, чтобы гражданин Турции был уведомлен о вызове в суд по электронной почте, а также через Facebook и LinkedIn.

Как сообщало ранее РАПСИ, трудности в США возникают также и с уведомлением российских участников разбирательств и заинтересованных лиц. Проблемы начались в 2003 году, когда Россия отказалась передавать судебные документы через Министерство юстиции. Таким образом Москва отреагировала на введение Вашингтоном с 1 июня 2003 года пошлины на обработку запросов по документам и уведомлениям. Введение этой пошлины для всех стран, включая Россию, обусловлено расходами, которые несет частный подрядчик, нанятый Минюстом США для обработки поступающих запросов. При этом в США подчеркивают, что Конвенция не предусматривает запрет на введение подобной пошлины, и ряд стран-участниц Конвенции ввели специальный сбор.

В связи с игнорированием запросов о помощи по гражданским и торговым делам участникам разбирательств в США было рекомендовано искать альтернативные способы уведомления лиц, находящихся в России, в том числе в судебном порядке.