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ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

Теги: возмещение морального ущерба, Вред здоровью, Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
12:48 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.

Петров был задержан в октябре 2006 года по подозрению в совершении преступления и доставлен в Московский райотдел внутренних дел (РОВД) города Чебоксары. Там, по свидетельству заявителя, пьяные сотрудники правоохранительных органов, избивая его и угрожая изнасилованием, требовали признаться в краже и убийстве.

"Как отмечает Петров, правоохранители сковали его руки 40-килограммовой гирей и продолжили рукоприкладство. Затем они заставили Петрова встать на подоконник открытого окна и угрожали выбросить его, инсценировав попытку бегства или суицид. После того, как Петров вновь отказался признаться в убийстве, оперуполномоченные вытолкнули его из окна", - сообщил агентству Глухов.

После инцидента у Петрова были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и многочисленные ушибы. По итогам служебной проверки сотрудники милиции (Закон "О полиции" вступил в силу 1 марта 2011 года - ред.) были привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что оставили задержанного без надзора.

"Следственные органы Чувашии 24 раза отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении милиционеров, 23 раза эти постановления отменялись вышестоящим руководством из-за непроведения необходимых проверочных действий. Последнее, 24 по счету отказное постановление следователя районный суд Чебоксар признал законным, а Верховный суд Чувашии оставил это решение в силе", - сообщил Глухов.

ЕСПЧ в своем решении обращает внимание на тот факт, что Петрова арестовали 6 октября 2006 года, хотя формально мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана судом лишь 10 октября. Кроме того, протокол задержания был составлен в течение пяти часов, вместо положенных трех часов с момента доставления подозреваемого в орган дознания. Суд также признал нарушением тот факт, что в больнице Петрова приковали наручниками к кровати, и он находился под конвоем. 

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ЕСПЧ присудил €23 тыс мужчине, выброшенному с гирей из окна полиции

12:48 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти РФ выплатить 23 тысячи евро в качестве компенсации морального вреда жителю Чебоксар Леониду Петрову, который был выброшен с гирей из окна здания местной полиции, сообщил РАПСИ во вторник представитель пострадавшего Алексей Глухов.
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