Еврокомиссар по правам человека отменил визит в Россию

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15:48 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт – РАПСИ. Еврокомиссар по правам человека Нильс Муйжниекс решил отказаться от посещения России для оценки ситуации в области прав человека по ряду актуальных вопросов, говорится в размещенном во вторник на сайте Совета Европы (СЕ) сообщении.

«С глубоким сожалением вынужден сообщить, что этот визит не состоится ввиду неприемлемых условий, предложенных властями Российской Федерации для реализации моей программы», — приводится в сообщении комментарий еврокомиссара.

По свидетельству Муйжниекса, неприемлемым, в частности, стало ограничение визита до 48 часов с посещением исключительно Москвы, что не позволяет полноценно реализовать программу встреч с властями, национальными институтами по правам человека, представителями гражданского общества, а также посетить места возможных нарушений прав человека, в том числе за пределами столицы.

В отношении всех без исключения стран действуют одинаковые стандарты, подчеркивается в сообщении, и согласие с особыми условиями, предложенными российскими властями, было бы несправедливым и неэффективным с точки зрения защиты прав человека в РФ.