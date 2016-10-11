Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
11/10/2016 21:43
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на арест генерала Сугробова

Сюжет: Дело экс-главы антикоррупционного главка МВД РФ Дениса Сугробова
Контекст
1/2
Теги: Организованная преступность, Коррупция, Европейский суд по правам человека, Денис Сугробов, Франция, Россия
18:06 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направил России вопросы по жалобе генерала Дениса Сугробова, возглавлявшего антикоррупционный главк МВД РФ и с мая 2014 года находящегося под стражей в связи с расследованием в отношении него уголовного дела.

ЕСПЧ заинтересовала ситуация с Георгием Антоновым, адвокатом Сугробова, который в том числе представлял интересы своего подзащитного в Страсбурге и в отношении которого в июне 2014 года в России было возбуждено уголовное дело. Страсбургский суд просит дать пояснения по заявлению о том, что Антонов якобы не был допущен в СИЗО к своему подзащитному. Кроме того, ЕСПЧ надеется получить комментарий касательно ареста Сугробова и неоднократной пролонгации срока его содержания под стражей.

Сугробов обвиняется в провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий с причинением тяжких последствий и организации преступного сообщества или участии в нем.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2014 года после того, как полицейские попытались провести в отношении высокопоставленного сотрудника УСБ ФСБ Игоря Демина оперативный эксперимент, заключающийся в передаче ему под видом предпринимателя 10 тысяч долларов в качестве «аванса» за покровительство бизнеса.

Всего в деле 21 эпизод и 10 обвиняемых. Материалы дела насчитывают 393 тома.

Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них подали иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.

Мосгорсуд в феврале этого года в закрытом режиме приступил к слушанию дела.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на арест генерала Сугробова

18:06 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направил России вопросы по жалобе генерала Дениса Сугробова, возглавлявшего антикоррупционный главк МВД РФ и с мая 2014 года находящегося под стражей в связи с расследованием в отношении него уголовного дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на арест генерала Сугробова

18:06 11/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направил России вопросы по жалобе генерала Дениса Сугробова, возглавлявшего антикоррупционный главк МВД РФ и с мая 2014 года находящегося под стражей в связи с расследованием в отношении него уголовного дела.

Арбитраж зарегистрировал иск к ФК "Ростов" на $123 тыс

19:59 11/10/2016 Арбитражный суд Ростовской области проведет 1 ноября предварительные слушания по заявлению футбольного агента Сергея Базанова о взыскании с ФК «Ростов» 123 тысяч долларов, говорится в материалах дела.

Назначение Кириенко: новый этап открытости и борьбы с коррупцией

19:57 11/10/2016 На прошлой неделе стало известно, что Вячеслава Володина на посту первого заместителя главы администрации президента РФ заменит Сергей Кириенко. Пока эксперты гадают, как это может повлиять на перемены во внутренней политике страны, РАПСИ обращает внимание на правовой контекст данного решения.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера