ЕСПЧ коммуницировал жалобу на арест генерала Сугробова

18:06 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направил России вопросы по жалобе генерала Дениса Сугробова, возглавлявшего антикоррупционный главк МВД РФ и с мая 2014 года находящегося под стражей в связи с расследованием в отношении него уголовного дела.

ЕСПЧ заинтересовала ситуация с Георгием Антоновым, адвокатом Сугробова, который в том числе представлял интересы своего подзащитного в Страсбурге и в отношении которого в июне 2014 года в России было возбуждено уголовное дело. Страсбургский суд просит дать пояснения по заявлению о том, что Антонов якобы не был допущен в СИЗО к своему подзащитному. Кроме того, ЕСПЧ надеется получить комментарий касательно ареста Сугробова и неоднократной пролонгации срока его содержания под стражей.

Сугробов обвиняется в провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий с причинением тяжких последствий и организации преступного сообщества или участии в нем.

Уголовное дело было возбуждено в феврале 2014 года после того, как полицейские попытались провести в отношении высокопоставленного сотрудника УСБ ФСБ Игоря Демина оперативный эксперимент, заключающийся в передаче ему под видом предпринимателя 10 тысяч долларов в качестве «аванса» за покровительство бизнеса.

Всего в деле 21 эпизод и 10 обвиняемых. Материалы дела насчитывают 393 тома.

Потерпевшими признаны 30 человек, 13 из них подали иски о взыскании с подсудимых в общей сложности 218 миллионов рублей.

Мосгорсуд в феврале этого года в закрытом режиме приступил к слушанию дела.