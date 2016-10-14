Залог в $100 млн установлен для россиянки, обвиняемой в США в вымогательстве

10:48 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт – РАПСИ. Залог в 100 миллионов долларов установлен для россиянки Светланы Захаровой-Трэвис, которая была задержана по подозрению в вымогательстве у бывшего губернатора Нью-Йорка Элиота Спитцера, свидетельствуют данные Управления исправительных учреждений штата Нью-Йорк.

Сайт Управления исправительных учреждений штата Нью-Йорк Светлана Захарова

Согласно карточке дела, россиянка 1990 года рождения содержится в настоящее время в специальном женском изоляторе на Райкерс-Айленд.

По информации американских СМИ, женщина была задержана 10 октября по возвращении из России, куда она уехала вскоре после инцидента в фешенебельном отеле на Манхэттене.

По данным издания New York Post, в феврале на пульт дежурного службы спасения 911 поступил звонок из отеля «Плаза». Звонившая женщина сообщила о том, что у нее повреждено запястье. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили разбитый бокал и капли крови на полу. Находившийся в гостиничном номере Спитцер сообщил, что все в порядке.

Захарова, которую увезли в больницу, рассказала, в свою очередь, что бывший губернатор набросился на нее, попытавшись задушить, после того, как она сообщила о своем намерении съездить в Россию. По ее словам, она опрокинула бокал и порезалась в ходе ссоры. Впоследствии она изменила показания, в какой-то момент отказавшись дать этому делу ход, и покинула США, сообщает New York Post.

Спитцер заявил о мошенничестве и попытке вымогательства, обратившись в Верховный суд Нью-Йорка с исковым заявлением. Бывший губернатор утверждал, что Захарова угрожала «разрушить его жизнь», если он не перечислит ей деньги, и даже связалась по социальной сети с одной из его дочерей. Позднее Спитцер, однако, отозвал поданное в суд заявление.

Адам Кауфман, адвокат Спитцера, в связи с задержанием россиянки заявил ранее New York Post, что пока не обладает полной информацией и что его клиент в любом случае намерен сотрудничать с прокуратурой, которая проводит расследование.

По информации американских СМИ, россиянка работает элитной девушкой по вызову, и в 2014 году якобы она написала статью для одного сетевого издания под названием Sex Is Sex, But Money Is Money («Секс – это секс, а деньги – это деньги»).