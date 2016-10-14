Подозреваемому по делу о взрывах в США предьявлены обвинения - СМИ
Контекст
МОСКВА, 14 окт – РАПСИ, Александр Панфилов. В суде штата Нью-Джерси началось разбирательство дела в отношении подозреваемого в совершении серии терактов в Нью-Йорке и Нью Джерси в сентябре, сообщает в пятницу газета The Washington Post.
Ахмад Хан Рахими принял участие в судебном заседании в режиме телеконференции, поскольку до сих пор находится в больнице в связи с полученными им в ходе задержания ранениями.
Находясь на больничной койке, гражданин США родом из Афганистана выслушал судью, предъявившему ему официальные обвинения и назначившему залог в размере 5,2 миллиона долларов.
Судебное заседание продлилось всего несколько минут.
По словам прокурора, дело будет передано на рассмотрение «большого жюри» через несколько месяцев.
Прокуратура штата Нью Джерси обвиняет Рахими в покушении на совершение убийства первой степени и незаконном владении оружием в связи с перестрелкой с полицией, произошедшей в ходе задержания подозреваемого.
На федеральном уровне прокуроры готовы выдвинуть против Рахими обвинения по десяти пунктам, включая применение оружия массового поражения. Он обвиняется в организации взрыва на Манхэттене, в результате которого ранения получили около тридцати человек, закладке взрывного устройства, сработавшего в парке в штате Нью Джерси, невзорвавшейся самодельной бомбы в нью-йоркском районе Челси и еще нескольких устройств, обезвреженных полицией на станции в Элизабет, Нью Джерси.
Рахами был задержан 19 сентября в штате Нью-Джерси после перестрелки с полицией, в ходе которой он получил несколько огнестрельных ранений.
В ходе следствия было выяснено, что в 2013 и 2014 годах Рахими посещал Пакистан, в том числе районы базирования исламских боевиков, после чего попал на заметку таможенной и пограничной служб США. ФБР также признало, что задержанный находился на контроле в этой организации с 2014 года. Тем не менее, как утверждается в заявлении агентства, полученные ведомством материалы на Рахими «не выявили связей с терроризмом» и не позволили предпринять в его отношении каких-либо превентивных мер.