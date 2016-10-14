Еврокомиссия вводит новые гарантии юрпомощи по уголовным делам

16:36 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт – РАПСИ. Европейская комиссия преодолела последние препятствия на пути к введению новых правил, направленных на гарантированное предоставление юридической помощи подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, а также при выдаче ордеров на аресты, сообщается в пятницу в пресс-релизе этой организации.

Совет Европейского союза (ЕС) принял соответствующую директиву, вводящую в действие новые правила оказания юридической помощи, предложенные на рассмотрение Комиссии еще в 2013 году.

Документ предусматривает финансовую или юридическую поддержку подозреваемым и обвиняемым, не имеющим средств на самостоятельную оплату расходов на собственную правовую защиту. Новые правила обеспечат унификацию как процедуры предоставления права на юрпомощь, так и ее содержания во всех государствах-членах ЕС на основании четких критериев прописанных в Директиве.

В соответствии с положениями документа, юридическая помощь подозреваемым и обвиняемым должна предоставляться с соблюдением таких гарантий, как:

– своевременность, подразумевающая, что поддержка будет оказана еще до проведения первого допроса, особенно, со стороны полиции, или еще перед началом каких-либо следственных действий или мер по сбору доказательств.

– соблюдение четких критериев предоставления юрпомощи. Проверяя необходимость оказания такой помощи, государства-члены ЕС должны будут изучить как платежеспособность возможных получателей, так и существо дела.

В том, что касается платежеспособности, в ходе таких проверок должны будут учитывать все относящиеся к делу объективные факторы, такие как доходы, имеющиеся средства и семейное положение подозреваемых и обвиняемых, а также уровень юридических расходов и стандарты жизни в соответствующих странах.

При изучении дел по существу, учитываться должны серьезность преступления, сложность дела и строгость возможного приговора, что потребуется для принятия решения о том, будет ли оказание помощи отвечать интересам правосудия.

Гарантии предоставления правой помощи должны соблюдаться и в отношении общеевропейских ордеров на арест, как со стороны государства, где арест производится, так и в ходе уголовного преследования, ведущегося государством, где был выдан соответствующий ордер.

Директива требует обеспечить тщательность и беспристрастность при принятии решений о предоставлении юрпомощи, высоких стандартов ее оказания, проведение специальной подготовки лиц, отвечающих за принятие соответствующих решений, а также мер ответственности за нарушение прав подозреваемых и обвиняемых на правовую помощь.

Государства-члены ЕС (за исключением Дании, Ирландии и Великобритании) должны ввести в действие положения Директивы в течение 30 месяцев со дня ее официальной публикации, то есть, в мае 2019 года.