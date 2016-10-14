ЕСПЧ коммуницировал жалобу против РФ на изъятие органов после смерти

РАПСИ

17:25 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге направил России вопросы по жалобе родственников девушки, органы которой были изъяты после смерти для последующей трансплантации.

Девушка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в январе 2014 года. Близкие не отрицают, что были незамедлительно уведомлены о смерти, но утверждают, что им не сообщили об обстоятельствах и причине. Впоследствии у погибшей девушки были изъяты сердце и почки при участии сотрудников Московского координационного центра органного донорства и ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова». Об этой операции родственникам не сообщили, согласие на изъятие органов у них никто не запрашивал, говорится в направленной в Страсбург жалобе.

Там же отмечается, что мать погибшей узнала об операции по изъятию органов лишь в феврале 2014 года, когда получила на руки заключение судебной экспертизы в рамках расследования возбужденного по факту ДТП уголовного дела. В апреле того же года женщина обратилась с заявлением по факту проведенной операции по изъятию органов в Главное следственное управление по Москве. В возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия факта нарушения законодательства РФ.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения женщине сообщили, что в ходе проверки в Городской клинической больнице № 1 г. Москвы, куда была доставлена скончавшаяся впоследствии девушка и где была проведена операция, серьезных нарушений не выявлено.

Поданное в Замоскворецкий районный суд Москвы исковое заявление в апреле 2015 года было отклонено. Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции, в подаче кассации родственникам отказали, Верховный суд не принял дело к рассмотрению.

В феврале этого года Конституционный суд (КС) РФ также отказался рассматривать жалобу родных погибшей девушки. В постановлении КС РФ говорится, что презумпция согласия на изъятие органов имеет целью развитие в стране донорства и трансплантации, и что Конституцию страны она не нарушает.

В жалобе, направленной в ЕСПЧ, говорится о том, что родным погибшей девушки не дали возможность высказать мнение по вопросу об изъятии у нее органов в нарушение статьи 8 Европейской конвенции о правах человека (Конвенции), гарантирующей право на уважение частной и семейной жизни. Заявители критикуют российское законодательство о трансплантации органов, которое ставит родственников погибших людей в ущербное положение.

Кроме того, у заявителей есть претензии по разбирательству в российском суде, и здесь они усматривают возможное нарушение статьи 6 Конвенции, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. Недовольство, в частности, объясняется тем, что процесс проходил в закрытом режиме, а решения судов не публиковались полностью.