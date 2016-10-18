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В США начался процесс по иску о клевете к журналу Rolling­ Stone на $8 млн

Теги: Клевета, возмещение морального ущерба, США
15:29 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. В американском штате Вирджиния открылся процесс по иску о клевете, который был подан бывшим сотрудником Университета Вирджинии Николь Эрамо к журналу Rolling Stone, сообщает во вторник агентство Reuters.

Еще в 2014 году издание опубликовало статью о групповом изнасиловании, якобы имевшем место на территории учебного заведения. В статье говорилось о безразличии Эрамо к произошедшему и попытке замять дело.

Публикация Rolling Stone вызвала гневную реакцию общества и послужила поводом к широкому обсуждению проблемы насилия в учебных заведениях США, а также мер по ее решению.

Однако в ходе расследования инцидента полиция не нашла каких-либо свидетельств того, что преступление действительно имело место. Как выяснилось, автор статьи в журнале нарушила принципы журналистской этики, всецело положившись на показания «жертвы насилия» и не проверив факты. Кроме того, Эрамо оказалась единственной, чье имя не было скрыто под псевдонимом.

Нанесенный ей ущерб Эрамо оценивает 8 миллионов долларов. Однако для того, чтобы выиграть дело ей необходимо будет доказать «злой умысел» в виде грубого пренебрежения фактами со стороны автора статьи и журнала, поскольку на предварительных слушаниях она была признана «публичной фигурой», что возлагает на нее бремя доказывания вины ответчиков.

Адвокаты, представляющие интересы журнала, утверждают, что до публикаций в прессе, раскрывших противоречивость данных изложенных в статье, редакция не сомневалась в истинности описанных событий. Кроме того, они настаивают, что со стороны Rolling Stone были предприняты все возможные меры по исправлению ситуации. Не ограничившись простым опровержением статьи, редакция заказала независимое критическое исследование собственной публикации и разместила его результаты, вскрывшие недостатки журналистской и редакторской работы, на своих страницах.

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В США начался процесс по иску о клевете к журналу Rolling­ Stone на $8 млн

15:29 18/10/2016 В американском штате Вирджиния открылся про­цесс по иску о клевете, который был подан бывшим ­сотрудником Университета Вирджин­ии Николь Эрамо к журналу Rolling ­Stone­.
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