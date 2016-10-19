Россияне, задержанные в Колорадо, предстанут перед судом в Нью-Йорке

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11:42 19/10/2016

МОСКВА, 19 окт – РАПСИ, Владимир Ядута. Граждане РФ Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин, задержанные по подозрению в причастности к вывозу из США высокотехнологичной продукции без предварительного получения на это разрешения американских властей, переводятся из штата Колорадо в Нью-Йорк, где предстанут перед судом.

Соответствующее постановление (копия имеется в распоряжении РАПСИ) было подписано судьей федерального суда штата Колорадо Кристеном Миксом во вторник.

Россияне отказались от предварительных слушаний в суде Колорадо и согласились, чтобы все слушания, в т.ч. по вопросу об избрании меры пресечения, проходили уже в Нью-Йорке.

Мэттью Бельчер, назначенный судом адвокат Крутилина, подтвердил РАПСИ, что процесс будет проходить в Нью-Йорке, поскольку уголовное дело в отношении россиян возбуждено в этом штате.

Обвинения против 33-летнего Карпенко и 27-летнего Крутилина, проходящих в материалах следствия также как Дэвид Пауэлл и Саймон Фокс, основываются на показаниях агента Министерства национальной безопасности США Сьюзан Руиз. Согласно этим показаниям, россияне пытались через зарегистрированные в Бруклине компании BKLN Spectra Inc. и UIP Techno Corp. вывезти в Россию элементы высокотехнологичной продукции, не имея на это специальной лицензии американского Министерства торговли.

По информации правоохранительных органов США, россияне намеренно вводили поставщиков в заблуждение относительно заказчиков продукции, занимались фальсификацией транспортной документации и направляли в Министерстве торговли не соответствовавшие действительности данные, в то время как поставки в РФ шли через Финляндию.

Наряду с двумя гражданами РФ также был задержан человек по имени Алексей Барышев, у которого помимо российского имеется также американский паспорт.

Карпенко и Крутилин прилетели в Нью-Йорк 1 октября и планировали вернуться в Россию 7 октября, говорится в показаниях Сьюзан Руиз. 3 октября они отправились в Денвер, штат Колорадо, где на следующий день якобы попытались попасть на базу ВВС США в Колорадо-Спрингс.