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Межгосударственная жалоба подана в ЕСПЧ из-за проблем вокруг Ljubljanska banka

Теги: Хорватия, Словения
18:40 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт – РАПСИ, Владимир Ядута. Европейский суд по правам человека в Страсбурге сообщил в четверг о получении жалобы, поданной властями Словении против Хорватии в связи с неразрешимой ситуацией вокруг Ljubljanska banka.

Обращение в Страсбург объясняется тем, что банк на протяжении более двух десятков лет безуспешно пытается взыскать задолженность с ряда хорватских компаний, образовавшуюся вследствие невыполнения контрактов, которые заключались еще в 1980е годы.

По утверждению словенской стороны, в период с 1991 по 1996 годы банком совместно с его отделением в Загребе были инициированы многочисленные разбирательства в хорватских судах. В частности, к 1994 году в местных судах на рассмотрении находилось более 80 дел, в то время как поданная в Страсбургский суд жалоба касается 26 из этих дел. Решения по некоторым из них до сих пор не приняты, отдельные претензии отклонены из-за нежелания хорватских судов их рассматривать, в то время как часть решений в пользу банка остаются до сих пор не исполнены, утверждают в Любляне.

В связи с позицией, которую заняли суды Хорватии и органы исполнительной власти страны, Словения усматривает в ситуации вокруг Ljubljanska banka многочисленные нарушения статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (далее - Конвенция), гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство. В этой части словенская сторона заявляет о затягивании судебных разбирательств, вмешательстве в них хорватских властей, произвольном толковании норм закона и невозможности добиться исполнения уже вынесенных решений.

Кроме того, Словения заявляет о возможном нарушении статьи 1 протокола 1 к Конвенции, в которой декларируется защита собственности, а также статьи 14 (запрещение дискриминации) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Конвенции.

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Межгосударственная жалоба подана в ЕСПЧ из-за проблем вокруг Ljubljanska banka

18:40 20/10/2016 Европейский суд по правам человека в Страсбурге сообщил в четверг о получении жалобы, поданной властями Словении против Хорватии в связи с неразрешимой ситуацией вокруг Ljubljanska banka.
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