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Осужденная пожаловалась в ЕСПЧ на 40-дневное пребывание в наручниках в ШИЗО

Теги: ФСИН РФ, Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
16:38 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Осужденная Ольга Минакова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на необоснованное применение наручников сотрудниками ИК-6 ГУФСИН по Свердловской области, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков.

"Минакова считает, что российские власти нарушили две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод — статью 3 (Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и статью 13 (Право на эффективные средства правовой защиты)", — рассказал собеседник агентства.

Как следует из материалов дела, в октябре 2012 года Минакову водворили в штрафной изолятор ИК-6 ГУФСИН по Свердловской области. "На женщину надели наручники, причем руки были заведены за спину. Сами наручники сотрудники колонии прикрепили к решетке двери камеры. Всего сорок дней — с 31 октября по 10 декабря 2012 года — Минакова находилась в наручниках, которые снимались на 5-30 минут для восстановления кровообращения, гигиенических процедур, приема пищи. На ночь одну руку приковывали к кровати", — сообщил Петряков.

По его словам, Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела в отношении работников ИК-6 по статье "Превышение должностных полномочий с применением специальных средств".

В 2013 году Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила не удовлетворил заявление Минаковой о признании действий администрации ИК-6 по применению наручников незаконными. Однако Свердловский областной суд отменил это решение и согласился с требованием женщины: в апелляционном определении указывалось, что применение спецсредств происходило в отсутствие каких-либо фактических и правовых оснований. Согласно рапортам сотрудников ИК-6, информация о содержании Минаковой в наручниках была доведена до руководства учреждения, а позднее начальник ИК-6 публично взял ответственность за применение наручников на себя.

"В жалобе, направленной в ЕСПЧ, Минакова заявила, что в течение 40 дней была фактически лишена сна. Ее вынуждали подстраиваться под решения работников колонии временно снять наручники для гигиенических процедур. В этом аспекте мы ссылаемся на решение Европейского суда по делу "Кучерук против Украины", где длительное необоснованное применение наручников было признано нарушением статьи 3 Конвенции. Женщина также не могла выйти из камеры ШИЗО на прогулки, предусмотренные российским законодательством. По мнению Минаковой, целью применения наручников было сломить ее волю, а не обеспечить безопасность", — сказал Петряков.

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Осужденная пожаловалась в ЕСПЧ на 40-дневное пребывание в наручниках в ШИЗО

16:38 24/10/2016 Осужденная Ольга Минакова обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на необоснованное применение наручников сотрудниками ИК-6 ГУФСИН по Свердловской области, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков.
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