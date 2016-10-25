Результат разбирательства в ЕСПЧ предсказуем - ученые
Контекст
МОСКВА, 24 окт – РАПСИ. Результат рассмотрения жалобы, подаваемой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), можно предсказать с точностью до 79 процентов, поскольку суд работает по определенному алгоритму - к такому выводу пришла группа исследователей, сообщает в понедельник британская газета The Independent.
Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Шеффиода и Университета Пенсильвании, используя потенциал искусственного интеллекта, исследовала 584 дела Страсбургского суда касательно применения пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения, соблюдения права на справедливое судебное разбирательство и права на уважение частной жизни (статьи 3, 6 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека). На основе представленной информации программа сгенерировала решения, которые в большинстве случаев соответствовали решениям, которые в разное время принимались судьями ЕСПЧ.
Исследователи сомневаются, что в обозримом будущем роботы смогут заменить людей в качестве судей. Тем не менее, их, возможно, удастся использовать для решения вспомогательных судебных задач при рассмотрении дел. Например, при составлении графиков слушаний с учетом их значимости или неотложности.
Искусственный интеллект может быть также использован для анализа общих типовых алгоритмов принятия судебных решений, в частности, в работе ЕСПЧ.
На основе полученных к настоящему времени результатов исследования ученые пришли к выводу, что при принятии решений судьи ЕСПЧ проявляли склонность к принятию во внимание «неюридических» факторов, то есть следовали, скорее, «духу», чем «букве» закона, что соответствует более общим тенденциям западного судопроизводства.
Ожидается, что искусственный интеллект станет инструментом повышения эффективности работы судов высших инстанций, но только после более тщательного исследования данной проблематики.