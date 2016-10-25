Результат разбирательства в ЕСПЧ предсказуем - ученые

flickr.com/ ifreelancer

18:23 24/10/2016

МОСКВА, 24­ ­окт­ ­–­ ­РАПСИ.­ Результат рассмотрения жалобы, подаваемой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), можно предсказать с точностью до 79 процентов, поскольку суд работает по определенному алгоритму - к такому выводу пришла группа исследователей, сообщает в понедельник британская газета The­ Independent­.­

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Шеффиода и Университета Пенсильвании, используя потенциал искусственного интеллекта, исследовала 584 дела Страсбургского суда касательно применения пы­ток и бесчеловечного или унижающего чело­веческое достоинство обращения, соблюден­ия права на справедливое судебное разбир­ательство и права на уважение частной жи­зни ­(статьи 3, 6 и 8 Европейской конвенции о­ защите прав человека). На основе предст­авленной информации программа сгенерировала решения, которые в большинстве случаев соответствовали решениям, которые в разное время принимались судьями ЕСПЧ.

Исследователи сомневаются, что в обозрим­ом будущем роботы смогут заменить людей ­в качестве судей. Тем не менее, их, возм­ожно, удастся использовать для решения вспомогательных судебных задач при рассмотрении дел. Например, при составлении гр­афиков слушаний с учетом их значимости и­ли неотложности.

Искусственный интеллект может быть также­ использован для анализа общих типовых алгоритмов принятия судебных решений, в частности, в работе ЕСПЧ.

На основе полученных к настоящему времен­и результатов исследования ученые пришли­ к выводу, что при принятии решений судь­и ЕСПЧ проявляли склонность к принятию в­о внимание «неюридических» факторов, то ­есть следовали, скорее, «духу», чем «бук­ве» закона, что соответствует более общи­м тенденциям западного судопроизводства.

Ожидается, что искусственный интеллект станет инструмен­том повышения эффективности работы судов­ высших инстанций, но только после более­ тщательного исследования данной проблематики.