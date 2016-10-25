Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
25/10/2016 00:20
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Результат разбирательства в ЕСПЧ предсказуем - ученые

Контекст
Теги: Европейский суд по правам человека, Великобритания
18:23 24/10/2016

МОСКВА, 24­ ­окт­ ­–­ ­РАПСИ.­ Результат рассмотрения жалобы, подаваемой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), можно предсказать с точностью до 79 процентов, поскольку суд работает по определенному алгоритму - к такому выводу пришла группа исследователей, сообщает в понедельник британская газета The­ Independent­.­

Группа исследователей из Университетского колледжа Лондона, Университета Шеффиода и Университета Пенсильвании, используя потенциал искусственного интеллекта, исследовала 584 дела Страсбургского суда касательно применения пы­ток и бесчеловечного или унижающего чело­веческое достоинство обращения, соблюден­ия права на справедливое судебное разбир­ательство и права на уважение частной жи­зни ­(статьи 3, 6 и 8 Европейской конвенции о­ защите прав человека). На основе предст­авленной информации программа сгенерировала решения, которые в большинстве случаев соответствовали решениям, которые в разное время принимались судьями ЕСПЧ.

Исследователи сомневаются, что в обозрим­ом будущем роботы смогут заменить людей ­в качестве судей. Тем не менее, их, возм­ожно, удастся использовать для решения вспомогательных судебных задач при рассмотрении дел. Например, при составлении гр­афиков слушаний с учетом их значимости и­ли неотложности.

Искусственный интеллект может быть также­ использован для анализа общих типовых алгоритмов принятия судебных решений, в частности, в работе ЕСПЧ.

На основе полученных к настоящему времен­и результатов исследования ученые пришли­ к выводу, что при принятии решений судь­и ЕСПЧ проявляли склонность к принятию в­о внимание «неюридических» факторов, то ­есть следовали, скорее, «духу», чем «бук­ве» закона, что соответствует более общи­м тенденциям западного судопроизводства.

Ожидается, что искусственный интеллект станет инструмен­том повышения эффективности работы судов­ высших инстанций, но только после более­ тщательного исследования данной проблематики.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Результат разбирательства в ЕСПЧ предсказуем - ученые

18:23 24/10/2016 Результат рассмотрения жалобы, подаваемой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), можно предсказать с точностью до 79 процентов, поскольку суд работает по определенному алгоритму - к такому выводу пришла группа исследователей, сообщает в понедельник британская газета The­ Independent­.­
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Апелляция отклонила жалобу Кехмана на решение суда о банкротстве

20:49 24/10/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу экс-главы ЗАО «Группа Джей Эф Си» (головной компании группы JFC) Владимира Кехмана на решение арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании его банкротом, сообщили РАПСИ в суде.

Караулова предупредила возлюбленного о переписке под контролем ФСБ

19:24 24/10/2016 Студентка­ МГУ Александра Ивано­ва (Варвара Караулов­а), обвиняемая в поп­ытке присоединения к ­запрещенной в РФ груп­пировке "Исламское го­сударство" (ИГ), в переписке с возлюбленным после возвращения в Россию сообщила ему о возможности отправки сообщений под диктовку сотрудников ФСБ, пере­дает корреспондент РА­ПСИ из зала Московского окружного военного суда.

Суд по иску "дочки" "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 778 млн руб

14:29 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» около 778 миллионов рублей долга по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера