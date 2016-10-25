Суд в США приостановил запрет на "селфи" с избирательными бюллетенями — СМИ

13:19 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Федеральный суд в Мичигане, США, вынес в понедельник решение в пользу истца, оспорившего закон, запрещающий голосующим на выборах фотографировать свои заполненные бюллетени и размещать снимки в социальных сетях, сообщает во вторник агентство Reuters.

Согласно решению суда, этот закон является неконституционным и, соответственно, его исполнение должно быть приостановлено.

Еще в сентябре Джоел Крукстон обратился в суд с жалобой на то, что устаревший и не учитывающий современных интернет-реалий закон, направленный на защиту избирателей и всего процесса голосования, нарушает его право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Решение в пользу истца было с одобрением встречено местным законодателем, внесшим в начале 2016 года проект закона, разрешающего избирателям фотографировать свои заполненные бюллетени.

Такой же иск против закона, квалифицирующего разглашение результатов своего голосования третьим лицам как правонарушение, находится на рассмотрении в Колорадо. Здесь истцы также настаивают на том, что данный закон является антиконституционным.

По мнению подавших совместный иск сенатора-республиканца от штата Колорадо и одного из избирателей, закон, принятый еще в XIX веке, не только устарел, но и стал препятствием для свободы слова так называемого «поколения селфи».

Хотя в Колорадо не существует законодательных актов, прямо запрещающих съемку избирателей, выставляющих напоказ результаты собственного голосования, один из прокуроров штата разослал им «напоминание» о наличии полузабытого закона от 1891 года, объявляющего такое поведение правонарушением, что, по его мнению, включает и публикации в социальных сетях.

Государственный секретарь штата, входящий, наряду с прокуратурой, в число ответчиков, заявил о готовности защищать оспариваемый закон, настаивая, что он был принят в целях защиты избирателей от запугивания или оказания на них влияния в пользу тех или иных кандидатов.