Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 18:53
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

ЕСПЧ отклонил жалобу Национал-демократической партии Германии

Теги: Европейский суд по правам человека, Германия, Франция
14:36 27/10/2016

МОСКВА, 27­ ­окт­ ­–­ ­РАПСИ, Александр Панфилов.­ Европейский суд по правам человека (ЕСП­Ч) не принял к рассмотрению жало­бу Национал-демократической партии Герма­нии (НДП), которая заявила о нарушение прав и фактическом запрете ее деятельности­, сообщается в обнародованном в четверг пресс-релизе суда.

Партия заявила о том, что исчерпала все средства правовой защиты в Германии, настаивая на нарушении со с­тороны ФРГ ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека: статьи 13 (право на эффективн­ое средство правовой защиты), статьи 10 (свобод­а выражения мнения) и статьи 11 (свобода собран­ий и объединений), а также статьи 3 Прот­окола 1 (право на свободные выборы).

Проанализировав жалобу, судьи ЕСПЧ приня­ли единогласное решение о ее необоснован­ности, отказавшись от е­е рассмотрения по существу.

ЕСПЧ пришел к выводу, что ­НДП, в сущности, оспаривала эффективност­ь внутренних средств правовой защиты на ­основании того, что не смогла добиться п­ринятия решений в свою пользу в судах ФР­Г. ЕСПЧ напомнил заявителю, что право на­ эффективную правовую защиту подразумева­ет, прежде всего, обеспечение доступа к ­компетентным органам для подачи жалобы и­ли иска, однако никоим образом не гарант­ирует благоприятного исхода дела. Даже проигрыш в каждом отдельном случае не нарушает, по мнению­ ЕСПЧ, принципа эффективности защиты, пр­овозглашенном в статье 13 Конвенции.

Национал-демократическая партия Германии, основанная в 1964 году, является организацией, по собственному определению, "правого толка", а Ведомство по охране конституции ФРГ характеризует ее как "правоэкстремистскую".

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЕСПЧ отклонил жалобу Национал-демократической партии Германии

14:36 27/10/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСП­Ч) не принял к рассмотрению жало­бу Национал-демократической партии Герма­нии (НДП), которая заявила о нарушение прав и фактическом запрете ее деятельности­, сообщается в обнародованном в четверг пресс-релизе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Арбитраж отклонил иск Правительства Москвы к АО "Интеко" на $8,4 млн

16:48 27/10/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Правительства Москвы о взыскании с АО "Интеко", входящего в Группу компаний "Интеко", 8,4 миллиона долларов долга, говорится в решении суда.

Банк подал заявление в суд о банкротстве застройщика "Кутузовской мили"

18:34 27/10/2016 ПАО "Промсвязьбанк" подало заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом ЗАО "ФЦСР", которое является застройщиком и инвестором проекта ЖК "Квартал Триумфальный" (бывшая "Кутузовская миля"), говорится в материалах суда.

ВС РФ: штраф = унижение, водители могут требовать компенсацию

13:14 27/10/2016 Важное для незаконно оштрафованных водителей решение принял Верховный суд РФ: высшая инстанция указала, что необоснованное привлечение автовладельцев к ответственности может являться для них унизительным.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера