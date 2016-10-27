ЕСПЧ отклонил жалобу Национал-демократической партии Германии
МОСКВА, 27 окт – РАПСИ, Александр Панфилов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не принял к рассмотрению жалобу Национал-демократической партии Германии (НДП), которая заявила о нарушение прав и фактическом запрете ее деятельности, сообщается в обнародованном в четверг пресс-релизе суда.
Партия заявила о том, что исчерпала все средства правовой защиты в Германии, настаивая на нарушении со стороны ФРГ ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека: статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), статьи 10 (свобода выражения мнения) и статьи 11 (свобода собраний и объединений), а также статьи 3 Протокола 1 (право на свободные выборы).
Проанализировав жалобу, судьи ЕСПЧ приняли единогласное решение о ее необоснованности, отказавшись от ее рассмотрения по существу.
ЕСПЧ пришел к выводу, что НДП, в сущности, оспаривала эффективность внутренних средств правовой защиты на основании того, что не смогла добиться принятия решений в свою пользу в судах ФРГ. ЕСПЧ напомнил заявителю, что право на эффективную правовую защиту подразумевает, прежде всего, обеспечение доступа к компетентным органам для подачи жалобы или иска, однако никоим образом не гарантирует благоприятного исхода дела. Даже проигрыш в каждом отдельном случае не нарушает, по мнению ЕСПЧ, принципа эффективности защиты, провозглашенном в статье 13 Конвенции.
Национал-демократическая партия Германии, основанная в 1964 году, является организацией, по собственному определению, "правого толка", а Ведомство по охране конституции ФРГ характеризует ее как "правоэкстремистскую".