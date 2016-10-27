ЕСПЧ отклонил жалобу Национал-демократической партии Германии

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14:36 27/10/2016

МОСКВА, 27­ ­окт­ ­–­ ­РАПСИ, Александр Панфилов.­ Европейский суд по правам человека (ЕСП­Ч) не принял к рассмотрению жало­бу Национал-демократической партии Герма­нии (НДП), которая заявила о нарушение прав и фактическом запрете ее деятельности­, сообщается в обнародованном в четверг пресс-релизе суда.

Партия заявила о том, что исчерпала все средства правовой защиты в Германии, настаивая на нарушении со с­тороны ФРГ ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека: статьи 13 (право на эффективн­ое средство правовой защиты), статьи 10 (свобод­а выражения мнения) и статьи 11 (свобода собран­ий и объединений), а также статьи 3 Прот­окола 1 (право на свободные выборы).

Проанализировав жалобу, судьи ЕСПЧ приня­ли единогласное решение о ее необоснован­ности, отказавшись от е­е рассмотрения по существу.

ЕСПЧ пришел к выводу, что ­НДП, в сущности, оспаривала эффективност­ь внутренних средств правовой защиты на ­основании того, что не смогла добиться п­ринятия решений в свою пользу в судах ФР­Г. ЕСПЧ напомнил заявителю, что право на­ эффективную правовую защиту подразумева­ет, прежде всего, обеспечение доступа к ­компетентным органам для подачи жалобы и­ли иска, однако никоим образом не гарант­ирует благоприятного исхода дела. Даже проигрыш в каждом отдельном случае не нарушает, по мнению­ ЕСПЧ, принципа эффективности защиты, пр­овозглашенном в статье 13 Конвенции.

Национал-демократическая партия Германии, основанная в 1964 году, является организацией, по собственному определению, "правого толка", а Ведомство по охране конституции ФРГ характеризует ее как "правоэкстремистскую".