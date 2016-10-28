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Украина выписала более 5 тыс штрафов почти на $28 млн авиакомпаниям из РФ

Теги: Росавиация, Украина, Россия
19:01 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт – РАПСИ. Государственная авиационная служба Украины вынесла более 5 тысяч постановлений в адрес российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, оштрафовав их на общую сумму в 721 миллион гривен (около 28 миллионов долларов), сообщает в четверг украинское новостное агентство УНИАН.

Более 1 тысячи судебных дел было открыто против компании Аэрофлот, которая недавно запустила ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь, а в мае Высший административный суд Украины признал законным наложение на компанию штрафа в размере почти 8 миллионов гривен, сообщает агентство со ссылкой на представителя Госавиаслужбы Украины. Впрочем, штрафы остается неоплаченными.

Кроме того, еще в сентябре Госавиаслужба сообщила, что уведомила российские авиакомпании о том, что Украина вводит против них санкции, заключающиеся в отказе от выдачи разрешений на полеты в украинские города с 25 октября. В свою очередь Росавиация заявила о введении с этой же даты аналогичных мер против Украины, которые, как заявило российское ведомство, будут действовать до отмены запрета со стороны Киева.

Как уже сообщалось ранее, после вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года Госавиаслужба Украины запретила любые полеты над территорией полуострова. Кроме того, Украина объявила закрытыми для захода иностранных судов крымские морские порты, а также прекратила железнодорожное и автобусное сообщение с Крымом.

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Украина выписала более 5 тыс штрафов почти на $28 млн авиакомпаниям из РФ

19:01 27/10/2016 Государственная авиационная служба Украины вынесла более 5 тысяч постановлений в адрес российских авиакомпаний, осуществляющих полеты в Крым, оштрафовав их на общую сумму в 721 миллион гривен (около 28 миллионов долларов).
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