Венгрия готова судиться с Еврокомиссией из-за квот на размещение беженцев

12:20 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт – РАПСИ. Власти Венгрии будут судиться с Еврокомиссией, если предложение о введении обязательных квот по приему беженцев не будет снято с обсуждения, сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Виктора Орбана.

По его словам, вопрос о предоставлении беженцам возможности остаться в стране взаимосвязан с принципом национального суверенитета, и для решения этого вопроса власти страны при необходимости пойдут на изменение конституции.

Орбан охарактеризовал ситуацию с беженцами в Евросоюзе как тупиковую.

Между тем в Венгрии 2 октября прошел референдум, на котором гражданам предлагалось ответить на единственный вопрос – согласны ли они на переселение в страну лиц без участия парламента, исключительно по решению Брюсселя. Более 98% проголосовавших выступили против этого, «за» высказались около 1,7%. Референдум был признан несостоявшимся из-за низкой явки - порядка 3,5 миллиона человек (около 44%). Тем не менее, премьер-министр страны намерен использовать результаты голосования в качестве аргумента на переговорах в Брюсселе и в суде, если дело дойдет до разбирательств.

В настоящее время основным документом, определяющим правила обращения с мигрантами на территории ЕС, являются так называемые Дублинские соглашения. Венгрия давно заявила о провале достигнутых договоренностей, в то время как проводимая властями страны политика по вопросу о приеме беженцев вызвала критику со стороны Австрии. В начале сентября министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка заявил, что страна готова к разбирательствам с Венгрией, если та откажется принять обратно мигрантов, которые, согласно европейскому законодательству, должны просить убежища в том государстве, через которое они въезжают на территорию ЕС.