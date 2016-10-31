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White & Case будет представлять интересы РФ в споре с Пугачевым на $12 млрд

Сюжет: Судебные разбирательства экс-сенатора Сергея Пугачева
Контекст
Теги: Банковское право, Банкротство, Международный арбитраж, Третейский суд в Гааге, Межпромбанк, Сергей Пугачев, Нидерланды, Россия
11:36 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт – РАПСИ. Юридическая компания White & Case уполномочена представлять интересы Российской Федерации в Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску бывшего сенатора Сергея Пугачева, сообщил в понедельник агентству Дмитрий Мороченко, представитель Пугачева.

Команду юристов со стороны РФ возглавит партнер White & Case Дэвид Голдберг.

По словам Мороченко, власти РФ признали юрисдикцию Гаагского арбитража, направив соответствующее уведомление в июле этого года.

Пугачев обратился с заявлением в Гаагский арбитраж в сентябре 2015 года, заявив об изъятии у него ряда многомиллиардных активов без выплаты какой-либо компенсации, преследовании его в России по политическим мотивам, угрозе безопасности ему и членам его семьи. Власти РФ Пугачев обвиняет в нарушении Соглашения между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года. Нанесенный ему ущерб Пугачев оценил в 12 миллиардов долларов.

Интересы Пугачева в арбитраже в настоящее время представляет юридическая компания Lazareff Le Bars.

В июне этого года стало известно о том, что бывший российский сенатор выбрал профессора Томаса Клэя (Thomas Clay) в качестве арбитра для разрешения спора.

Власти РФ пропустили срок назначения арбитра. В результате эту функцию взял на себя генеральный секретарь арбитража, назначив в августе вторым арбитром Бернардо Кремадеса.

Между тем в России Пугачев стал фигурантом уголовного дела по статье «неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство». Дело возбуждено после того, как Международный промышленный банк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в декабре 2013 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на 75 миллиардов рублей. Пугачев выступал одним из ответчиков по этому иску наряду с бывшими топ-менеджерами Межпромбанка.

Российский арбитраж в апреле 2015 года признал ответчиков виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе активов.

В настоящее время бывший сенатор проживает во Франции.

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White & Case будет представлять интересы РФ в споре с Пугачевым на $12 млрд

11:36 31/10/2016 Юридическая компания White & Case уполномочена представлять интересы Российской Федерации в Постоянной палате третейского суда в Гааге по иску бывшего сенатора Сергея Пугачева, сообщил в понедельник агентству Дмитрий Мороченко, представитель Пугачева.
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