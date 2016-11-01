В Гааге сформирован состав арбитража для рассмотрения иска Пугачева к РФ

11:31 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя - РАПСИ. Кандидатуры трех арбитров утверждены для рассмотрения иска бывшего сенатора Сергея Пугачева к властям РФ на 12 миллиардов долларов, сообщил агентству во вторник Дмитрий Мороченко, представитель Пугачева.

Председателем состава арбитража стал Эдуардо Зулета Харамильо.

В июне этого года стало известно о том, что Пугачев выбрал в качестве арбитра для разрешения спора профессора Томаса Клэя.

Власти РФ пропустили срок назначения арбитра. В результате эту функцию взял на себя генеральный секретарь Гаагского арбитража Хьюго Сиблеж, назначив в августе вторым арбитром Бернардо Кремадеса.

Тем не менее, по словам Мороченко, власти РФ признали юрисдикцию Гаагского арбитража, направив соответствующее уведомление в июле этого года.

Представлять интересы России по этому спору уполномочена юридическая компания White & Case, команду юристов возглавит ее партнер Дэвид Голдберг.

Пугачев обратился с заявлением в Гаагский арбитраж в сентябре 2015 года, заявив об изъятии у него ряда многомиллиардных активов без выплаты какой-либо компенсации, преследовании его в России по политическим мотивам, угрозе безопасности ему и членам его семьи. Власти РФ Пугачев обвиняет в нарушении Соглашения между Правительством СССР и Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года.

Интересы Пугачева в арбитраже в настоящее время представляет юридическая компания Lazareff Le Bars.