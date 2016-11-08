Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
08/11/2016 17:13
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

ЕСПЧ усмотрел нарушение прав "Яблока" по выборам в заксобрание Карелии

Контекст
Теги: выборы, Верховный суд Карелии, Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ, Яблоко, Европейский суд по правам человека, Франция, Россия
12:52 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал во вторник решение по жалобе карельского отделения партии «Яблоко» и нескольких ее представителей, признав нарушение их прав в связи со снятием с выборов в Законодательное собрание республики в 2006 году.

Съезд отделения «Яблока», на котором были избраны кандидаты в депутаты Законодательного собрания республики Карелия, состоялось в августе 2006 года. В начале сентября того же года региональное управление Федеральной регистрационной службы обратилось в Центральную избирательную комиссию Карелии с заявлением о том, что съезд прошел с нарушением законодательства. ЦИК, в свою очередь, обратился в Верховный суд республики, настаивая на отмене решения о регистрации кандидатов «Яблока» в депутаты. Обращение было удовлетворено, позднее Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии отделения партии с выборов.

Жалобу в ЕСПЧ направили Ирина Петеляева, в 2006 году занимавшая пост руководителя карельского отделения партии, а также члены отделения Александр Климчук и Ксения Филипенкова. Заявители жаловались на нарушение статьи 3 протокола 1 к Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободные выборы. 

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ЕСПЧ усмотрел нарушение прав "Яблока" по выборам в заксобрание Карелии

12:52 08/11/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал во вторник решение по жалобе карельского отделения партии «Яблоко» и нескольких ее представителей, признав нарушение их прав в связи со снятием с выборов в Законодательное собрание республики в 2006 году.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЕСПЧ присудил 28 заключенным из РФ €224 тыс компенсации за пыточные условия

15:58 08/11/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Российскую Федерацию выплатить 224 тысячи 450 евро в пользу 28 осужденных в качестве компенсации за пыточные условия содержания в исправительных учреждениях, сообщил во вторник РАПСИ правозащитник Сергей Петряков.

Банк "Траст" подал иск о банкротстве одного из его бывших собственников

15:53 08/11/2016 Банк «Траст» (санатором кредитной организации является финансовая группа «Открытие Холдинг») подал заявление в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом одного из его бывших собственников Николая Фетисова, говорится в определении суда.

Приговор россиянину Селезневу огласят в США в феврале 2017 года

16:19 08/11/2016 Оглашение приговора россиянину Роману Селезневу, который признан в США виновным в кибермошенничестве, перенесено на февраль 2017 года, сообщили РАПСИ в федеральном суде Западного округа Вашингтона (Сиэтл).

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера