ЕСПЧ усмотрел нарушение прав "Яблока" по выборам в заксобрание Карелии

РАПСИ

12:52 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя – РАПСИ. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обнародовал во вторник решение по жалобе карельского отделения партии «Яблоко» и нескольких ее представителей, признав нарушение их прав в связи со снятием с выборов в Законодательное собрание республики в 2006 году.

Съезд отделения «Яблока», на котором были избраны кандидаты в депутаты Законодательного собрания республики Карелия, состоялось в августе 2006 года. В начале сентября того же года региональное управление Федеральной регистрационной службы обратилось в Центральную избирательную комиссию Карелии с заявлением о том, что съезд прошел с нарушением законодательства. ЦИК, в свою очередь, обратился в Верховный суд республики, настаивая на отмене решения о регистрации кандидатов «Яблока» в депутаты. Обращение было удовлетворено, позднее Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии отделения партии с выборов.

Жалобу в ЕСПЧ направили Ирина Петеляева, в 2006 году занимавшая пост руководителя карельского отделения партии, а также члены отделения Александр Климчук и Ксения Филипенкова. Заявители жаловались на нарушение статьи 3 протокола 1 к Европейской конвенции о правах человека, гарантирующей право на свободные выборы.