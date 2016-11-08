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Приговор россиянину Селезневу огласят в США в феврале 2017 года

Сюжет: Дело Романа Селезнева, обвиняемого властями США в кибермошенничестве
Контекст
Теги: Киберпреступления, Роман Селезнев, США, Россия
16:19 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя – РАПСИ. Оглашение приговора россиянину Роману Селезневу, который признан в США виновным в кибермошенничестве, перенесено на февраль 2017 года, сообщили РАПСИ в федеральном суде Западного округа Вашингтона (Сиэтл).  

Ожидалось, что приговор огласят 2 декабря. Причину переноса слушания в суде не пояснили. Соответствующий запрос, направленный действующему адвокату россиянина Джону Генри Брауну, остался без ответа.

Федеральный суд Вашингтона еще в марте 2011 года выдал ордер на арест на имя Романа Селезнева по обвинительному заключению, в котором насчитывалось 29 пунктов.

В июле 2015 года сын депутата Госдумы РФ Валерия Селезнева был задержан на Мальдивах. Позднее он был вывезен на частном самолете в Соединенные Штаты и заключен под стражу на острове Гуам в Тихом океане. Впоследствии он был перевезен в Сиэтл и помещен в спецблок тюрьмы.

Защита россиянина изначально заявляла о возможной ошибке - задержании не того человека, которого власти США подозревают в причастности к кибермошенничеству. МИД РФ задержание Селезнева на территории третьей страны и передачу его американским властям также квалифицировал как похищение.

Примечательно, что в преддверии рассмотрения дела по существу американский суд удовлетворил ходатайство с требованием запретить защите россиянина говорить о том, что он якобы был похищен. Селезнев неоднократно заявлял о том, что был похищен, и настаивал на освобождении из-под стражи, однако американский суд как минимум дважды ему в этом отказывал, признав правомерными действия сотрудников Секретной службы США. В связи с этим суд решил, что нет причин возвращаться больше к вопросу о правомерности его задержания и доставки в Сиэтл.

В ходе разбирательства с участием присяжных Роман Селезнев в августе этого года был признан виновным в кибермошенничестве, в частности, краже данных кредитных карт и организации онлайн-махинаций, повлекших убытки в размере 170 миллионов долларов. Россиянин признан виновным по 38 из 40 пунктов выдвинутых против него ранее обвинений.

Между тем защита утверждала, что стороне обвинения не удалось доказать причастность Селезнева к выявленным преступлениям.

С момента его доставки в Сиэтл Селезнев успел сменить не одну команду юристов. Ранее его интересы в суде представляли юристы из таких фирм, как Fox Rothschild LLP, Garvey Schubert Barer, Corr Cronin Michelson Baumgardner Fogg & Moore LLP, Calfo Eakes & Ostrovsky PLLC.

Практика Джона Генри Брауна насчитывает более 40 лет, он вел около 300 уголовных дел, в том числе занимался крайне сложными делами. Имя Брауна регулярно попадало  в список рейтинга Super Lawyers.

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Приговор россиянину Селезневу огласят в США в феврале 2017 года

16:19 08/11/2016 Оглашение приговора россиянину Роману Селезневу, который признан в США виновным в кибермошенничестве, перенесено на февраль 2017 года, сообщили РАПСИ в федеральном суде Западного округа Вашингтона (Сиэтл).
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