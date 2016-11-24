Евродепутаты выразили озабоченность в связи с ситуацией вокруг Ильдара Дадина

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

15:30 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя – РАПСИ. Депутаты Европарламента в ходе пленарной сессии в четверг обсудили ситуацию с Ильдаром Дадиным, который был осужден на 2,5 года заключения и неоднократно жаловался на условия содержания в исправительной колонии, где он отбывает наказание.

Евродепутаты высказались за проведение открытого и независимого расследования в связи с заявлениями Дадина об истязаниях и пытках. Парламентарии также высказали опасения, что случай Дадина может быть не единичным, на что якобы указывают «заслуживающие доверия» отчеты правозащитных организаций. В ходе пленарной сессии говорилось о необходимости введения адресных санкций в отношении тех, кто может быть причастен к заявленным нарушениям. Наконец, евродепутаты призвали власти РФ освободить Дадина и «всех тех, кто был задержан по ложным или необоснованным обвинениям, кто воспользовался своим правом на свободу выражения мнения и собраний».

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы за неоднократное нарушение порядка проведения акций протеста. Апелляционная коллегия Мосгорсуда позднее смягчила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.

Осенью этого года жена Дадина Анастасия Зотова в социальной сети Facebook опубликовала сообщение о том, что ее мужа, отбывающего наказание в исправительной колонии № 7 в Карелии, пытают, избивают и угрожают убить. В связи с появившимися в СМИ публикациями ФСИН начала проверку. Позже пресс-служба ФСИН заявила, что независимая комиссия врачей Сегежской центральной районной больницы не обнаружила следов побоев при медицинском осмотре Дадина в колонии.