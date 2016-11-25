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Испания объявила украинского миллиардера Фирташа в розыск

Контекст
Теги: Розыск, Дмитрий Фирташ, Испания
17:47 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя – РАПСИ. Суд Барселоны выдал ордер на арест украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который подозревается в связях с криминальными кругами и отмыванием денег наряду с двумя другими лицами,  сообщается в пятницу на сайте издания El Pais.

Фирташ становился фигурантом расследований в ряде стран. В 2014 году он был даже арестован в Австрии по запросу США в связи с коррупционным делом в Индии. Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций. Впрочем, в марте 2015 года австрийский суд признал представленные США доказательства вины Фирташа недостаточными. Сам миллиардер заявил, что дело в отношении него было сфабриковано.

В июне 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил об аресте по решению суда 86 объектов недвижимости и собственности компаний группы Ostchem Фирташа. По информации украинских СМИ, активы были арестованы в связи с возбуждением уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением.

В апреле этого года стало известно об антикоррупционном расследовании, которое проводилось прокуратурой немецкого города Шверин. В немецких СМИ, в частности, в репортажах телеканала NDR и новостных сводках агентства DPA, упоминался Фирташ.

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Испания объявила украинского миллиардера Фирташа в розыск

17:47 25/11/2016 Суд Барселоны выдал ордер на арест украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, который подозревается в связях с криминальными кругами и отмыванием денег наряду с двумя другими лицами, сообщается в пятницу на сайте издания El Pais.
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