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Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене

Сюжет: Политический кризис на Украине
Контекст
Теги: Государственная измена, Виктор Янукович, Юрий Луценко, Украина, Россия
14:23 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в понедельник Виктора Януковича в государственной измене, заявив, что он причастен к нарушению территориальной целостности страны.

Кроме того, по словам Луценко, Янукович несет ответственность за нанесенный стране ущерб в 1,8 триллиона гривен (около 70 миллиардов долларов). 

Заявление прозвучало во время 15-минутного перерыва перед началом допроса Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах. 

Допрос бывшего президента Украины должен был начаться 25 ноября, однако он был отложен из-за возникших трудностей с доставкой обвиняемых в украинский суд.  

Дело в отношении бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут" (подразделение расформировано в феврале 2014 года - ред.) слушается в Святошинском районном суде Киева. Янукович явился в Советский районный суд Ростова для дачи показаний в качестве свидетеля посредством видеосвязи. Ожидается, что показания также даст бывший командующий войсками МВД Украины Святослав Шуляк.

Допрос Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах

Между тем Янукович проходит подозреваемым по уголовному делу по тем же эпизодам, по которым проходят бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут», говорится в сообщении от 25 ноября, размещенном на сайте украинской Генпрокуратуры. Там же уточняется, что расследование в отношении Януковича выделено в отдельное уголовное производство.

Луценко выступил с заявлением, когда трансляция в российском суде была приостановлена в связи с перерывом в заседании. 

Главная киевская площадь, Майдан Незалежности (площадь Независимости), стала в конце 2013 – начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и "коктейлями Молотова", вступая в открытое противостояние. 20 февраля 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия.

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Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене

14:23 28/11/2016 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил в понедельник Виктора Януковича в государственной измене, заявив, что он причастен к нарушению территориальной целостности страны.
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Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене

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