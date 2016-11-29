Лидеры Майдана несут ответственность за гибель людей - Янукович

Заседание суда. Стоп-кадр

19:01 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ, Владимир Ядута. Бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе допроса по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах заявил, что ответственность за гибель людей несут организаторы беспорядков.

"Мы делали все, чтобы этого не допустить, не допустить этой трагедии", - сообщил Янукович, отвечая на вопрос, кто мог стоять за расстрелом митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в феврале 2014 года.

Центральная площадь в Киеве стала в конце 2013 – начале 2014 года эпицентром противостояния властей страны с активистами, выступавшими в поддержку евроинтеграции. Акция протеста переросла в массовые беспорядки, на площади появились баррикады. Радикально настроенные протестующие жгли покрышки, провоцировали представителей правоохранительных органов, забрасывая их камнями и "коктейлями Молотова", вступая в открытое противостояние. В феврале 2014 года на Институтской улице в центре Киева по протестующим был открыт огонь из автоматического оружия.

Власти Украины обвиняют в расстреле бывших сотрудников подразделения МВД "Беркут", которое было расформировано в феврале 2014 года. Янукович проходит подозреваемым по этому делу, расследование в отношении него выделено в отдельное производство.

Сам он заявил в ходе заседания в понедельник, что не отдавал приказ о применении представителями правоохранительных органов оружия для разгона участников массовых беспорядков.

По его словам, ситуацию расшатывали радикалы, которые спровоцировали кровопролитие, в то время как все делалось для того, чтобы найти компромисс с протестующими.

Произошедшее в феврале 2014 года Янукович назвал спланированной операцией по свержению власти в стране. Миллиардер Дмитрий Фирташ, по его мнению, оказывал давление на членов Верховной рады с целью дальнейшей дестабилизации обстановки на Украине.