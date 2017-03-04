Жертвы майора Евсюкова отсудили у России €38 тыс

12:23 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Владимир Ядута. Трое пострадавших от действий Дениса Евсюкова, который расстрелял в 2009 году покупателей в супермаркете "Остров" в Москве, отсудили в четверг в Страсбургском суде 36 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба.

Страсбургский суд признал нарушение прав заявителей по статье 2 Европейской конвенции о правах человека и постановил, что им полагается компенсация — по 12 тысяч евро каждому. Кроме того, РФ должна оплатить судебные расходы одной из пострадавших в размере 2 тысяч евро.

В результате стрельбы, которую устроил в супермаркете Евсюков, занимавший должность начальника ОВД "Царицыно", погибли два человека, еще семеро были ранены. Всего же пострадавшими были признаны более 20 человек.

Преступление вызвало большой общественный резонанс — своих постов лишились глава ГУВД Москвы Владимир Пронин и начальник УВД по ЮАО Виктор Агеев. В 2011 году было объявлено о масштабной реформе органов внутренних дел, в рамках которой был принят закон "О полиции" и проведена переаттестация личного состава.

Что касается Евсюкова, то коллегией судей Мосгорсуда он был приговорен в феврале 2010 года к пожизненному лишению свободы. В июне того же года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ подтвердила законность вынесенного приговора. Вскоре после этого стало известно, что бывший майор этапирован для отбывания наказания в колонию "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Алена Дудаль 1990 г.р. — одна из потерпевших по делу Евсюкова, которая получила ранение, сказавшееся на ее дальнейшей профессиональной деятельности. В сентябре 2011 года она обратилась в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с Минфина РФ 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Иск был подан к Минфину, поскольку на момент совершения преступления Евсюков являлся сотрудником МВД, а согласно Гражданскому кодексу РФ вред, причиненный в результате незаконных действий госслужащих и сотрудников правоохранительных органов, возмещается из федерального бюджета, пояснила РАПСИ Ирина Хрунова, представлявшая интересы Дудаль.

Иск был отклонен в декабре 2011 года.

Илья Герасименко 1990 г.р. и Луиза Салихова 1989 г.р. — двое других потерпевших, в свою очередь, также обратились за компенсацией в российский суд. После того, как их иск к МВД был оставлен без удовлетворения, они заявили требования в 2,1 миллиона рублей и 2 миллиона рублей соответственно непосредственно к Евсюкову.

Нагатинский суд Москвы в июле 2012 года постановил взыскать в пользу Герасименко 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и почти 20 тысяч рублей — материального. Салихова отсудила 250 тысяч рублей морального вреда и 27 тысяч рублей материального ущерба. Жалобу, в которой оспаривался размер компенсаций, Мосгорсуд оставил без удовлетворения.

В результате все трое пострадавших — Дудаль, Герасименко и Салихова — обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), настаивая на том, что власти РФ не смогли гарантировать их право на жизнь в соответствии со статьей 2 Конвенции, а впоследствии должным образом компенсировать нанесенный им ущерб.

Герасименко и Салихова, обратившись в ЕСПЧ, оставили сумму компенсации морального вреда на усмотрение суда, Дудаль оценила нанесенный ей вред в 30 тысяч евро. Касательно материального ущерба Страсбургский суд решил, что этот вопрос был решен на национальном уровне, учитывая постановления российского суда. Компенсацию судебных расходов требовали все трое заявителей, однако подтверждающие эти требования документы предоставила только Дудаль.