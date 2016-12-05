Суд Киева начислил "Газпрому" пени почти на 85,1 млрд гривен

15:14 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек – РАПСИ. Хозяйственный суд Киева вынес решение по жалобе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), начислив "Газпрому" пени почти в 85,1 миллиарда гривен (около $3,3 млрд) за неуплату штрафа, сообщает в понедельник УНИАН со ссылкой на регулятора.

По информации агентства, в январе этого года на "Газпром" был наложен штраф в 85,9 миллиарда гривен за нарушение национального законодательства о защите экономической конкуренции.

При этом срок на оплату штрафа "Газпрому" отводился до 12 апреля.

Российская компания выразила удивление относительно позиции регулятора, поскольку она не осуществляла предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая НАК "Нафтогаз Украины" газ на западной границе РФ.

"Газпром" в апреле обжаловал решение АМКУ в Хозяйственном суде Киева, который оставил поданное заявление без рассмотрения. Киевский апелляционный хозяйственный суд 18 мая оставил это постановление в силе, а в июне иск российской компании был отклонен Высшим хозяйственным судом Украины.

Антимонопольный комитет Украины, в свою очередь, обратился в суд в связи с неуплатой штрафа.