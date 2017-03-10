Ирландский суд разморозил счета Ходорковского почти на 100 млн евро

15:35 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек – РАПСИ. Михаил Ходорковский добился отмены постановления ирландского суда о блокировании около 100 миллионов евро на его счетах, сообщает в среду издание The Irish Times.

Средства, которые находились в управлении трастовой компании, были заморожены еще в марте 2011 года в связи с подозрениями в отмывании по заявлению правоохранительных органов страны.

В решении судьи Тимоти Льюси из Окружного суда Ирландии говорится об отсутствии каких-либо оснований для дальнейшей блокировки средств.

По информации издания, в свете вынесенного решения разблокированы могут быть также другие счета, находящиеся в управлении той же трастовой компании. О каких суммах идет речь, The Irish Times не уточняет.

В ходе слушаний по вопросу о разблокировании средств представитель правоохранительных органов Ирландии сообщил, что расследование касательно происхождения этих средств продолжается при взаимодействии с российскими следователями.

Реми Фаррел, адвокат Ходорковского, заявил, в свою очередь, что средства - это часть дивидендов, полученных в результате деятельности ЮКОСа и сделок по обратному выкупу акций у акционеров. Перспектив у следствия, которое пытается привлечь Ходорковского к ответственности, никаких нет, отметил адвокат.

Между тем в декабре 2015 года официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин (подал в отставку в сентябре этого года - ред.) сообщил о том, что Ходорковский заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. Позднее Мосгорсуд признал законность этого решения.

Бывший глава ЮКОСа, которому Великобритания предоставила убежище, заочно арестован и объявлен в розыск в связи с делом об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Дело было возобновлено летом 2015 года в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.