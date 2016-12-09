Запрос в КС РФ по "делу ЮКОСа" вызвал беспокойство Комитета министров СЕ

14:08 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек – РАПСИ, Владимир Ядута. Комитет министров Совета Европы настороженно отнесся к запросу Министерства юстиции РФ в Конституционный суд страны по вопросу о выплате в пользу бывших акционеров ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Комитет министров СЕ напомнил об обязательствах, взятых на себя Российской Федерацией, в частности, о безоговорочном согласии в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции о защите прав человека исполнять решения Страсбургского суда, в т.ч. выплачивать присужденные судом компенсации.

Кроме того, Комитет министров СЕ по результатам проходившей 6-8 декабря сессии запросил у российских властей перевод направленного в КС РФ запроса, а также постановления российского суда, как только оно будет вынесено.

Наконец, Комитет министров СЕ решил вернуться к вопросу о ЮКОСе на очередном собрании в марте 2017 года.

ЕСПЧ в сентябре 2011 года признал нарушение прав по жалобе бывших акционеров ЮКОСа на действия российских налоговых органов. В июле 2014 года Страсбургский суд вынес решение о компенсации, в соответствии с которым в пользу заявителей должно быть выплачено около 1,9 миллиарда евро.

Российская сторона добивалась обжалования решения о компенсации в Большой палате ЕСПЧ, однако соответствующий запрос был отклонен, и решение вступило в законную силу.

Минюст РФ пришел к выводу о невозможности исполнения решения Страсбургского суда и 12 октября этого года обратился в Конституционный суд. В Минюсте полагают, что обязательства, возложенные на Россию решением ЕСПЧ, основаны на применении Страсбургским судом положений Конвенции в истолковании, которое противоречит российской Конституции.