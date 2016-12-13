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Правительство РФ выплатит €15 тысяч за неоказание медпомощи осужденному — ЕСПЧ

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Теги: Правительство РФ, Европейский суд по правам человека, Россия
13:39 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с Правительства Российской Федерации 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда в пользу сестры Владимира Пашкевича, скончавшегося в забайкальской колонии весной этого года, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков, представляющий интересы заявительницы в суде.

Таким образом, ЕСПЧ признал, что были нарушены две статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 3 (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения — в части неоказания надлежащей медицинской помощи) и статья 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Как сообщил РАПСИ адвокат, 63-летний инвалид Пашкевич, отбывавший наказание в ИК-7 УФСИН по Забайкальскому краю, страдал рядом серьезных заболеваний, среди которых ишемическая болезнь сердца, стенокардия, атеросклероз аорты и мозговых артерий, хроническая болезнь легких, а также застарелый компрессионный перелом позвонков.

"Он испытывал постоянные боли в области позвоночного столба и пояснице и был вынужден передвигаться только на инвалидной коляске, которую приобрел за свой счет. На протяжении нескольких лет Пашкевич испытывал серьезные трудности при использовании туалета или движении по лестнице на территории учреждения, не приспособленного для содержания инвалидов. В решении ЕСПЧ подчеркивается, что, когда российские власти решили отправить инвалида в колонию, они должны были обеспечить ему необходимые условия содержания. Как следует из документов, должностные лица знали о состоянии здоровья Пашкевича, но не предпринимали никаких мер, чтобы облегчить его страдания", - говорится в сообщении.

По словам Петрякова, осужденный также не получал положенных лекарств от сотрудников колонии, не смог своевременно попасть на прием к ортопеду и провести операцию, а его неоднократные жалобы на нарушение своих прав, направленные в различные инстанции, оставались без движения.

"В заключение ЕСПЧ со ссылкой на предыдущие решения по схожим делам отметил, что в России не существует никаких эффективных средств правовой защиты в связи с ненадлежащим оказанием медпомощи в местах лишения свободы", — подчеркнул адвокат.

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Правительство РФ выплатит €15 тысяч за неоказание медпомощи осужденному — ЕСПЧ

13:39 13/12/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с Правительства Российской Федерации 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда в пользу сестры Владимира Пашкевича, скончавшегося в забайкальской колонии весной этого года, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков, представляющий интересы заявительницы в суде.
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Правительство РФ выплатит €15 тысяч за неоказание медпомощи осужденному — ЕСПЧ

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