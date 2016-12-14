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Суд Амстердама решил передать Украине коллекцию золота из музеев Крыма

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Теги: Искусство, Окружной суд Амстердама, Крым, Нидерланды, Украина
13:22 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек – РАПСИ, Владимир Ядута. Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу, говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте правовой информации Голландии.

Согласно постановлению суда Амстердама, на вопрос о том, кому принадлежит коллекция, должен ответить украинский суд. 

В постановлении также говорится, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку она представляет собой часть ее культурного наследия. По мнению суда Амстердама, артефакты не могут быть частью культурного наследия Республики Крым, поскольку она не является суверенным государством.  

При этом экспонаты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона до тех пор, пока есть возможность обжалования решения суда, на что сторонам отводится 3 месяца, и на время рассмотрения апелляции в случае ее подачи, говорится в сообщении. 

"Возможные вопросы по апелляции будут рассмотрены после того, как решение будет тщательным образом изучено и проанализировано", - сказал РАПСИ Михель ван Лиувен из юридической компании Boonk Van Leeuwen Advocaten N.V., представляющий интересы крымских музеев. 

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря", на которой были представлены около 2 тысяч артефактов, открылась в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в феврале 2014 года. На выставку были привезены экспонаты из Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Скромная часть артефактов была из Киевского музея. 

Вопрос о том, куда должны быть возвращены экспонаты после закрытия выставки, встал после выхода Крыма из состава Украины и присоединения республики к России по результатам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

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Суд Амстердама решил передать Украине коллекцию золота из музеев Крыма

13:22 14/12/2016 Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу.
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