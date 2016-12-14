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Украина должна заплатить €111 тыс за хранение "золота скифов" — суд

Контекст
Теги: Искусство, Окружной суд Амстердама, Нидерланды, Украина
15:02 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ, Владимир Ядута. Власти Украины по решению Окружного суда Амстердама должны заплатить около 111 тысяч евро за хранение коллекции золота из музеев Крыма, вокруг которой разгорелся спор, говорится в сообщении, обнародованном в среду на официальном сайте правовой информации Голландии.

Расходы на хранение коллекции несет археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где с февраля по август 2014 года проходила выставка.

Крымские музеи по решению голландского суда должны, в свою очередь, оплатить расходы украинской стороны и музея Алларда Пирсона на разбирательство — около 2,8 тысячи евро.

На выставке "Крым: золото и секреты Черного моря" были представлены около 2 тысяч артефактов из Керченского историко-культурного заповедника, Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника "Херсонес Таврический". Часть экспонатов была из музея в Киеве.

Вопрос о том, куда должны быть возвращены экспонаты после закрытия выставки, встал после выхода Крыма из состава Украины и присоединения республики к России по результатам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу.

Согласно постановлению голландского суда, на вопрос о том, кому принадлежит коллекция, должен ответить украинский суд.

В постановлении также говорится, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку она представляет собой часть ее культурного наследия. По мнению суда Амстердама, артефакты не могут быть частью культурного наследия Республики Крым, поскольку она не является суверенным государством.

У сторон, участвующих в разбирательствах, есть три месяца на обжалование постановления Окружного суда Амстердама. На это время и на время рассмотрения апелляции в случае ее подачи экспонаты останутся на территории Голландии.

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Украина должна заплатить €111 тыс за хранение "золота скифов" — суд

15:02 14/12/2016 Власти Украины по решению Окружного суда Амстердама должны заплатить около 111 тысяч евро за хранение коллекции золота из музеев Крыма, вокруг которой разгорелся спор, говорится в сообщении, обнародованном в среду на официальном сайте правовой информации Голландии.
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