Минкультуры РФ: решение передать золото Крыма Украине – негативный прецедент

Фото: аккаунт Allard Pierson Museum в сети facebook

15:58 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек – РАПСИ. Решение Окружного суда Амстердама о передаче Украине коллекции золота из крымских музеев – это крайне негативный прецедент, говорится в заявлении Министерства культуры РФ.

"Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей", - говорится в тексте.

"Оно [решение суда] противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию", - полагают в Минкультуры.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" проходила в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. На выставку были привезены 565 артефактов из четырех крымских музеев.

Вопрос о том, куда должны быть возвращены экспонаты после закрытия выставки, встал в связи с выходом Крыма из состава Украины и присоединения республики к России по результатам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу, в частности, определится с принадлежностью коллекции.

В постановлении суда говорится, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку она представляет собой часть ее культурного наследия. По мнению суда Амстердама, артефакты не могут быть частью культурного наследия Республики Крым, поскольку она не является суверенным государством.

При этом экспонаты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона до тех пор, пока есть возможность обжалования решения суда, на что сторонам отводится 3 месяца, и на время рассмотрения апелляции в случае ее подачи.