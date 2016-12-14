Рейтинг@Mail.ru
 
14/12/2016 22:40
Премия Рунета-2013

Международная информация

Новости

Версия для печати

Минкультуры РФ: решение передать золото Крыма Украине – негативный прецедент

Контекст
Теги: Международное право, Окружной суд Амстердама, Министерство культуры РФ, Крым, Нидерланды, Украина, Россия
15:58 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек – РАПСИ. Решение Окружного суда Амстердама о передаче Украине коллекции золота из крымских музеев – это крайне негативный прецедент, говорится в заявлении Министерства культуры РФ.

"Министерство культуры Российской Федерации считает, что данное решение является крайне негативным прецедентом, которое принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей", - говорится в тексте.

"Оно [решение суда] противоречит не только положениям контрактов, но и грубо нарушает принципы международного межмузейного обмена и право народа Крыма на доступ к собственному культурному наследию", - полагают в Минкультуры.

Выставка "Крым: золото и секреты Черного моря" проходила в археологическом музее Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. На выставку были привезены 565 артефактов из четырех крымских музеев.

Вопрос о том, куда должны быть возвращены экспонаты после закрытия выставки, встал в связи с выходом Крыма из состава Украины и присоединения республики к России по результатам референдума, состоявшегося в марте 2014 года.

Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу, в частности, определится с принадлежностью коллекции.

В постановлении суда говорится, что коллекция должна быть передана Украине, поскольку она представляет собой часть ее культурного наследия. По мнению суда Амстердама, артефакты не могут быть частью культурного наследия Республики Крым, поскольку она не является суверенным государством.

При этом экспонаты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона до тех пор, пока есть возможность обжалования решения суда, на что сторонам отводится 3 месяца, и на время рассмотрения апелляции в случае ее подачи.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Минкультуры РФ: решение передать золото Крыма Украине – негативный прецедент

15:58 14/12/2016 Решение Окружного суда Амстердама о передаче Украине коллекции золота из крымских музеев – это крайне негативный прецедент, говорится в заявлении Министерства культуры РФ.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ВС признал законным приговор осужденному з­а госизмену преподава­телю МГТУ

19:53 14/12/2016 Верховный суд (ВС) Р­Ф признал законным пр­иговор преподавателю ­МГТУ имени Н.Э. Баума­на Владимиру Лапыгину­ осужденному на 7 лет лишения свободы в к­олонии строгого режим­а за госизмену, сообщ­или РАПСИ в суде.

Суд продлил срок ареста основателю "Смотра.ру" Эрику Китуашвили

19:28 14/12/2016 Тверской суд Москвы до 21 февраля 2017 года продлил срок содержания под стражей в отношении основателя сообщества "Смотра.ру", видеоблогера Эрика "Давидовича" Китуашвили, обвиняемого в мошенничестве со страховыми выплатами, сообщилиа РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Суд Амстердама решил передать Украине коллекцию золота из музеев Крыма

13:22 14/12/2016 Окружной суд Амстердама постановил в среду, что коллекция золота из музеев Крыма должна быть передана Украине, которая решит ее дальнейшую судьбу.

Мультимедиа

Инфографика: Долговая разгрузка
Инфографика: Численность полиции и статистика убийств
Видео: Протестные стихи и очереди за едой - как живет палаточный городок на Майдане
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера