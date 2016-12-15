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Киевский суд санкционировал задержание экс-президента Украины Януковича

Сюжет: Политический кризис на Украине
Контекст
Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина
18:24 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Печерский районный суд города Киева санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича, об этом сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"14 декабря 2016 года Печерский райсуд города Киева, рассмотрев в закрытом судебном заседании ходатайство прокурора Главной военной прокуратуры... постановил ходатайство удовлетворить и предоставить разрешение на задержание подозреваемого Януковича", — говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в четверг Янукович был допрошен в качестве свидетеля в Дорогомиловском суде Москвы по иску бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника с требованием признать события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

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Киевский суд санкционировал задержание экс-президента Украины Януковича

18:24 15/12/2016 Печерский районный суд города Киева санкционировал задержание бывшего президента Украины Виктора Януковича, об этом сообщил генеральный прокурор страны Юрий Луценко.
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