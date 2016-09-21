"Кизлярский коньячный завод" отказался от иска по поводу охраны бренда "Петр I"

СИП

13:47 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ принял отказ «Кизлярского коньячного завода» от иска, в котором он просил досрочно прекратить правовую охрану в РФ товарного знака «Петр I», зарегистрированного за табачной компанией ООО «Петро» в отношении ряда товаров, говорится в материалах суда.

Суд, приняв отказ от иска, прекратил производство по делу. Причины отказа от иска в материалах дела не приводятся. Однако, ранее ответчик представил в суд пояснения, в которых указал, что направил в Роспатент заявления об уменьшении объема правовой охраны товарного знака.

В иске завод просил прекратить охрану бренда в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ, а также в отношении всех указанных в регистрации товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Как указал истец, иск был подан, так как товарный знак не используется ООО «Петро» в течение трех лет.

Товарный знак был зарегистрирован за ответчиком в июне 2004 года. Кроме товаров 32 и 33 классов МКТУ, бренд зарегистрирован в отношении 34 класса (табак, курительные принадлежности, спички).

«Кизлярский коньячный завод» — одно из наиболее крупных отечественных предприятий, специализирующееся на выпуске элитного алкоголя. Завод был основан в 1885 году.

ООО «Петро» — крупный производитель сигарет, входит в состав Japan Tobacco International.