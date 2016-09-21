Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
21/09/2016 14:32
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

"Кизлярский коньячный завод" отказался от иска по поводу охраны бренда "Петр I"

Контекст
Теги: Товарный знак, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
13:47 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ принял отказ «Кизлярского коньячного завода» от иска, в котором он просил досрочно прекратить правовую охрану в РФ товарного знака «Петр I», зарегистрированного за табачной компанией ООО «Петро» в отношении ряда товаров, говорится в материалах суда.

Суд, приняв отказ от иска, прекратил производство по делу. Причины отказа от иска в материалах дела не приводятся. Однако, ранее ответчик представил в суд пояснения, в которых указал, что направил в Роспатент заявления об уменьшении объема правовой охраны товарного знака.

В иске завод просил прекратить охрану бренда в отношении товара «пиво» 32 класса МКТУ, а также в отношении всех указанных в регистрации товаров 33 класса МКТУ (алкогольные напитки). Как указал истец, иск был подан, так как товарный знак не используется ООО «Петро» в течение трех лет.

Товарный знак был зарегистрирован за ответчиком в июне 2004 года. Кроме товаров 32 и 33 классов МКТУ, бренд зарегистрирован в отношении 34 класса (табак, курительные принадлежности, спички).

«Кизлярский коньячный завод» — одно из наиболее крупных отечественных предприятий, специализирующееся на выпуске элитного алкоголя. Завод был основан в 1885 году.

ООО «Петро» — крупный производитель сигарет, входит в состав Japan Tobacco International.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

"Кизлярский коньячный завод" отказался от иска по поводу охраны бренда "Петр I"

13:47 21/09/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ принял отказ «Кизлярского коньячного завода» от иска, в котором он просил досрочно прекратить правовую охрану в РФ товарного знака «Петр I», зарегистрированного за табачной компанией ООО «Петро» в отношении ряда товаров, говорится в материалах суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на неоказание медпомощи онкобольному в колонии

13:40 21/09/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на неоказание медпомощи 54-летнему онкобольному Сергею Кузнецову, скончавшемуся в свердловской колонии, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков.

Сын актрисы Завьяловой отрицает, что убил свою мать

13:29 21/09/2016 Сын актрисы Александры Завьяловой, обвиняемый в убийстве матери, в среду заявил, что не помнит, что делал в день её гибели.

ВС РФ признал законными положения ПДД о запрете опасного вождения

11:51 21/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ не стал отменять положения пункта 2.7 Правил дорожного движения (ПДД), который запрещает водителям осуществлять маневры, создающие угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств, сооружений, грузов или причинения иного материального ущерба, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера