Суд продлил на месяц домашний арест депутату Нестеровой

15:25 21/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Красногвардейский районный суд Петербурга в среду продлил до 21 октября срок домашнего ареста депутату городского Законодательного собрания Светлане Нестеровой, обвиняемой в хищении чужого имущества на сумму 4,5 миллиона рублей, сообщил РАПСИ адвокат Андрей Макаркин.

"Мы ходатайствовали об избрании для моей подзащитной меры пресечения в виде подписки о невыезде, но суд поддержал ходатайство следствия о продлении домашнего ареста", — сказал Макаркин.

По версии следствия, в период с июня 2013 по декабрь 2014 года Нестерова организовала хищение денежных средств, выделенных из бюджета Петербурга в качестве субсидии на возмещение затрат по выполнению социальных программ для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями.

По данным Следственного комитета (СК) РФ, она привлекла к совершению преступления двух своих помощников — Веру Шишкину и Татьяну Китову, а также свою знакомую — директора ряда коммерческих организаций Светлану Гасанову.

Как следует из материалов дела, в соответствии с указаниями Нестеровой, Шишкина, Китова и Гасанова предоставили в комитет по социальной политике Петербурга, являющимся главным распорядителем денежных субсидий, недостоверные сведения об объемах и стоимости оказанных по социальным программам услуг.

В результате, по данным СК, соучастницы совершили хищение денежных средств в сумме более 4,5 миллиона рублей.

Нестерова была задержана 21 июня. Её членство в партии "Единая Россия" было приостановлено.

Китова, Шишкина и Гасанова признали себя виновными. Их дела были выделены в отдельное производство и рассматривались в особом порядке. Все трое приговорены Красногвардейским районным судом к четырем годам лишения свободы условно за пособничество в мошенничестве.