ВС РФ 30 сентября рассмотрит жалобу на приговор экс-сотруднику патриархата

18:25 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Верховный суд РФ 30 сентября рассмотрит жалобу на приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили во вторник РАПСИ в суде.

Рассмотрение жалобы на приговор Петрину было назначено на сегодня, 27 сентября, однако причины переноса судебного заседания не оглашаются.

В июне Мосгорсуд приговорил Петрина к 12 годам заключения.

Прокурор ранее попросил приговорить Петрина к 19 годам заключения, это почти максимально возможная санкция по данной статье УК РФ. Адвокаты попросили об оправдании.

Дело было маркировано грифом «секретно», поэтому заседания проходили в закрытом режиме, а подробности уголовного дела не сообщаются.

Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что Петрин проработал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата недолго и священнического сана никогда не имел. По данным источника, Петрин закончил юридический вуз, был военнослужащим, в 2013 году обратился с прошением о приеме в ОВЦС, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу церкви, а в начале мая 2014 года уволился по собственному желанию.