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Губернатор МО привлечён к участию в деле о порядке перемещения авто на спецстоянку

Контекст
Теги: Транспорт, Законотворчество, Московский областной суд, Андрей Воробьев, Москва, Россия
10:05 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ, Людмила Кленько. Московский областной суд привлёк губернатора Московской области к участию в деле по иску адвокатов Марата Аманлиева и Николая Максимова, требующих внести поправку в закон области, который до сих пор содержит положение, устанавливающее оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства как условие его возврата, сообщил РАПСИ сам Аманлиев.

"Мособлсуд привлёк к участию в деле губернатора Московской области (губернатор МО Андрей Воробьев - прим. РАПСИ). Следующее заседание назначено на 14 октября", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что после подачи иска был разработан новый проект закона, который сейчас проходит процедуру согласования со всеми субъектами законотворческой деятельности МО.

Заявителями оспаривается закон Московской области номер 102/2012-ОЗ "О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств".

Как ранее пояснял РАПСИ Аманлиев, 1 сентября 2016 года вступили в силу изменения к кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

"Согласно данным изменениям была добавлена часть 10-я статья 27.13, которая отменяет и запрещает предоплату стоимости эвакуации, то есть перемещения и хранения транспортных средств. Между тем, закон Московской области до сих пор содержит в себе положение, которое устанавливает, что оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства является условием возврата задержанного транспортного средства. То есть  закон области находится в прямом противоречии с федеральным законодательством, а именно с кодексом Российской Федерации административных правонарушениях", - заявил Аманлиев.

По словам собеседника агентства, 14 июля он и Максимов направили в областную думу законопроект с целью внесения изменений в закон Мособласти в целях приведения в соответствие законодательства субъекта РФ с федеральным законодательством.

"К законопроекту были приложены сам проект закона, пояснительная записка, финансово-экономическое обоснование, перечень нормативных правовых актов подлежащих отмене. Однако, несмотря на подготовленный и представленный законопроект, на вступление в силу изменений в КоАП РФ и промежуточный период для приведение нормативных правовых актов субъектов РФ в соответствие с КоАП РФ, в закон Московской области 102/2012-ОЗ до сих пор не внесены изменения. Мы просим суд обязать Московскую областную думу это исправить", - сказал Аманлиев.

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Губернатор МО привлечён к участию в деле о порядке перемещения авто на спецстоянку

10:05 28/09/2016 Московский областной суд привлёк губернатора Московской области к участию в деле по иску адвокатов Марата Аманлиева и Николая Максимова, требующих внести поправку в закон области, который до сих пор содержит положение, устанавливающее оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства как условие его возврата, сообщил РАПСИ сам Аманлиев.
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