ВС оставил без изменения единый реестр ученых степеней и званий

12:51 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменения реестр ученых степеней и званий в части требований к документам, подтверждающим получение ученых званий, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Коллегия ВС по административным делам оставила без удовлетворения иск о признании недействующим пункта 2 постановления Правительства РФ от 30 января 2002 года N 74 "Об утверждении единого реестра ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения ученых степеней".

Административный истец - сотрудник кафедры теплофизики Тюменского государственного университета Александр Вакулин в своем иске выразил несогласие с положением оспариваемого нормативно-правового акта, согласно которому в качестве документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, предусмотренных государственной системой аттестации научных и научно-педагогических работников, имеют силу только дипломы и аттестаты, выданные Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки или иными государственными органами бывшего Союза ССР и Российской Федерации, ранее наделенными соответствующими функциями.

Представляющий интересы административного истца адвокат Максим Пинигин пояснил, что Вакулин в 1997 году получил звание старшего научного сотрудника. При этом, согласно действующим в то время нормам законодательства, присвоение данного звания оформлялось приказом руководителя образовательной (научной) организации на основании решения ученого совета без направления документов в государственную высшую аттестационной комиссию (ВАК).

Позже звание старшего научного сотрудника было упразднено, однако лица, которым данное звание было присвоено путем государственной аттестации (согласно нормам, действовавших в советское время и до середины 90-х годов), все же приравнивались к доцентам. Административный истец получил звание в период времени, когда старшие научные сотрудники не аттестовались ВАК, в связи с чем для него возникла необходимость получить аттестат доцента (что привело к временным затратам), прежде чем подавать документы на соискание звания профессора.

Адвокат Пинигин выразил мнение, что в данном случае имеет место несоответствие оспариваемого акта федеральным законам и постановлениям правительства, а также нарушение прав и интересов своего доверителя.

Представитель административного ответчика Правительства РФ - юрист Минобрнауки Ольга Федорова посчитала иск не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

По мнению административного ответчика, правительство в оспариваемом акте выразило четкую позицию о признании учёных званий, присвоенных исключительно в рамках системы госаттестации.

"В 90х годах параллельно с государственной системой аттестации существовали иные способы присвоения ученых званий без участия ВАК, в том числе для частных образовательных и научных организаций. Однако в начале 2000х годов в целях упорядочить систему ученых степеней и званий было принято соответствующее постановление. Государство выразило волю на признание документов ВАК в качестве подтверждения получения ученого звания", - пояснила юрист Минобрнауки.

Пинигин возражал против доводов представителя ответчика, заявляя, что государство должно быть последовательным в своей политике.

"Ранее мой доверитель получил звание старшего научного сотрудника в государственной организации, в полном соответствии с действующим на тот момент актом компетентного органа власти. В данном случае неуместно говорить о получении звания вне государственной системы", - обосновывал свою позицию представитель административного истца.

На уточняющий вопрос судей Пинигин ответил, что истец не оспаривал необходимость получения аттестата доцента путем обжалования действий ВАК.

Следует также отметить, что на заседании представитель Минобрнауки не смогла привести данных о количестве старших научных сотрудников, которые находятся в аналогичной с истцом ситуации.

Представитель Генеральной прокуратуры озвучила заключение, согласно которому требования истца не подлежат удовлетворению.

Заслушав мнения участников процесса, судьи удалились в совещательную комнату, после чего вернулись в зал заседания с решением об отказе в административном иске.

