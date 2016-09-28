Журналист, взявший на выборах бюллетени для "карусели", отрицает свою вину

13:56 28/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Журналист издания "Фонтанка" Денис Коротков, привлеченный к административной ответственности за незаконное получение в день выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирательных бюллетеней с целью проголосовать за другого человека, отрицает вину в содеянном, об этом он заявил в ходе заседания по рассмотрению административных материалов на мировом судебном участке № 71.

"Мне выдали четыре бюллетеня. Я представился и попытался их вернуть. Но начался скандал, приехала полиция", — сказал Коротков. Журналист также утверждает, что готовил репортаж для издания, в котором работает, и раскрыл схему так называемой "карусели" в участковой избирательной комиссии № 616. По его словам, накануне Единого дня голосования он узнал о том, что в различных районах города планируются "карусели". Так, активисты в соцсетях предлагали молодым людям подзаработать путем голосования на различных участках.

Как уверяет Коротков, он связался с этими людьми, ему в паспорт поставили наклейку, который он показал на участке 616, к которому приписан.

В ходе судебного заседания также была допрошена руководитель УИК 616, которая признала, что бюллетень на другое имя был выдан ошибочно.

Следующее заседание состоится 20 октября, где будет допрошена сотрудник полиции, составлявшая протокол в отношении Короткова.

Как стало известно РАПСИ, судья того же мирового участка в среду приступила к рассмотрению административного дела в отношении Натальи Машиной о выдаче сотрудником УИК бюллетеней на другую фамилию. Именно она, по данным полиции, выдала неправильные документы журналисту "Фонтанки".

Спорная ситуация сложилась по причине того, что Машина гражданка Украины и не является сотрудником УИК, а бюллетени выдавала, потому что её попросила об этом подруга — секретарь УИК 616. Судебное заседание отложено на 19 октября для вызова на допрос полицейского, составлявшего протоколы.