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Завершено расследование дела студента, обвиняемого в убийстве журналиста Циликина

Контекст
Теги: Убийство, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
14:18 28/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Следственный комитет (СК) РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего Сергея Косырева, студента одного из ВУЗов города, обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, сообщили в среду РАПСИ в СК РФ.

"Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору на утверждение", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Циликин познакомился с Косыревым в Интернете в одной из социальных сетей. 27 марта Циликин пригласил молодого человека к себе в гости. По данным Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, известно, что Циликин и Косырев сначала разговаривали и пили чай, потом в ходе внезапно возникшей ссоры Косырев напал на Циликина.

По версии следствия, обвиняемый нанес Циликину не менее 30 ударов колюще-режущим предметом, после чего похитил его  мобильный телефон, ноутбук и денежные средства на общую сумму 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан 7 апреля после изучения следствием переписки Циликина в соцсетях.

По одной из версий следствия, Циликин был представителем нетрадиционной ориентации, и Косырев отреагировал на этот факт таким жестоким образом.

Циликин был редактором рубрики «Культура и общество» в газете «Час пик», являлся автором и ведущим ряда программ на нескольких телеканалах и радиостанциях, печатался в большом количестве газет и журналов.

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Завершено расследование дела студента, обвиняемого в убийстве журналиста Циликина

14:18 28/09/2016 Следственный комитет (СК) РФ по Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего Сергея Косырева, студента одного из ВУЗов города, обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, сообщили в среду РАПСИ в СК РФ.
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