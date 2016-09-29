ВС признал законным решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа

16:05 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ признал законным решение о признании "Меджлиса крымско-татарского народа" экстремистской организацией и запрете его деятельности, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС отказал в удовлетворении апелляционной жалобы представителей запрещенной организации на решение ВС Республики Крым от 26 апреля о признании общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» экстремистской организацией и запрете его деятельности в России.

ВС Крыма в своем решении счел убедительными доводы прокуратуры региона о том, что "Меджлис крымско-татарского народа" является общественным объединением, цели или действия которого направлены на осуществление экстремистской деятельности.

Представители "Меджлиса" в своей жалобе выразили несогласие с указанным решением по следующим основаниям.

Юрист Кирилл Коротеев на заседании приводил доводы о том, что суд первой инстанции ошибочно применил положения закона РФ "О противодействии экстремистской деятельности".

"Меджлис не является общественным объединением, его статус определяется Декларацией Организации объединенных наций о правах коренных народов. Меджлис является выборным представительный органом, способствующие реализации права крымско-татарского народа на самоопределение и защите его прав и интересов", - заявил Коротеев в обоснование того, что с формальной точки зрения отсутствовали основания для судебного разбирательства в ВС Крыма согласно обстоятельствам, изложенным в иске прокурора региона.

Представитель "Меджлиса" также указывал на то, что ряд обстоятельств, на которые суд первой инстанции ссылался в своем решении, не доказаны либо не соответствуют действительности. Так, ВС Крыма для подтверждения ряда фактов ссылался на приговор, постановленный в особом порядке, что недопустимо с точки зрения уголовно-процессуального права.

Доводы о ряде недопустимых, экстремистских высказываний со стороны лидера "Меджлиса" Рефата Чубарова были охарактеризованы как неподтвержденные, поскольку прокуратурой не было предоставлено актов, принятых по итогам судебных разбирательств, в ходе которых слова Чубарова были бы проверены на соответствие российскому законодательству.

Коротеев особо подчеркнул отсутствие подтверждений того, что глава "Меджлиса" выступал от имени всего представительного органа крымско-татарского народа, а не выражал свою личную позицию.

Второй представитель административного ответчика Марина Агальцова представила возражения относительно квалификации ряда действий, связываемых с деятельностью "Меджлиса". По мнению юриста, беспорядки в Армянске не должны были расцениваться судом как блокирование органов власти, а участие ряда лиц в энергетической блокаде не носило экстремистский характер, так как данные действия, хотя и могут расцениваться как преступление, но их дискриминационный характер ничем не подтвержден.

Представители прокуратуры Крыма и Генеральной прокуратуры возражали против удовлетворения апелляционной жалобы ответчика. Внимание ВС было обращено на негативные последствия, явившиеся, по мнению надзорного ведомства, результатом деятельности "Меджлиса крымско-татарского народа". В частности, речь шла о пострадавших во время беспорядков в Армянске и о последствиях попыток блокады полуострова, вдохновленных призывами Чубарова. Представители прокуратуры также отметили, что "Меджлис" официально не выражал несогласие с позицией ее лидера.

Кроме того, была приведены данные о том, что на территории полуострова действуют более 30 объединений общей численностью порядка 20 тысяч человек, выступающих в защиту крымско-татарского народа, в связи с чем запрет Меджлиса не может привести к ущемлению прав коренного населения Крыма на самоопределение.

Решение суда первой инстанции вступило в законную силу сегодня после оглашения апелляционного определения ВС.

Верховный суд Крыма в конце апреля этого года признал общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа», которое отождествляло себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Иск о запрете меджлиса, лидеры которого Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, организовали продовольственную и энергетическую блокаду полуострова, поступил в суд от прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Деятельность меджлиса была приостановлена до вступления решения суда первой инстанции в законную силу.