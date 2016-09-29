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ВС в апелляции признал законным порядок проведения техосмотра

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Москва, Россия
17:04 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ оставил в силе решение первой инстанции ВС, которым было отказано в оспаривании порядка проведения техосмотра, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, была отклонена апелляционная жалоба на решение административной коллегии ВС по делу о признании частично недействующими пунктов 9 и 10 Правил проведении технического осмотра транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ.

Как следует из текста решения суда первой инстанции, административный истец оспаривал положения пунктов 9 и 10 указанных Правил, согласно которым в случае несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат положениям актов высшей юридической силы, а также ограничивают его права в части распоряжения принадлежащим ему имуществом путем установления запрета на проведение технического осмотра собственникам транспортных средств с внесенными изменениями в их конструкцию в виде замены номерного агрегата.

Суд первой инстанции посчитал иск не подлежащим удовлетворению. Среди прочего, в решении было упомянуто о наличии положений законодательства, позволяющих в установленном порядке оформить изменения в конструкцию транспортного средства, а также пройти проверку на соответствие требованиям безопасности.

По итогам рассмотрения жалобы в апелляционной инстанции ВС было признано законным решение об отказе признать Правила проведения техосмотра частично недействующими.

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ВС в апелляции признал законным порядок проведения техосмотра

17:04 29/09/2016 Верховный суд (ВС) РФ оставил в силе решение первой инстанции ВС, которым было отказано в оспаривании порядка проведения техосмотра, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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