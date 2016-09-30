Красноярский экс-депутат останется под арестом до конца года
Контекст
МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Суд в Красноярске на три месяца продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего депутата законодательного собрания Красноярского края Владимира Седова, обвиняемого в мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
«Суд продлил Седову на три месяца срок содержания под стражей», — сказала собеседница агентства.
По данным следствия, в декабре 2015 года бывший чиновник узнал о готовящихся проверках хода строительства микрорайона "Златоулочка" в Красноярске. Как отмечает ведомство, после этого Седов предложил представителю ООО "Злата" - застройщику микрорайона - за взятку в размере 12 миллионов рублей решить вопрос с контрольно-надзорными органами. Однако при этом он сообщил недостоверную информацию о причинах проведения проверок.
По данным СК, 4 февраля 2016 года представитель "Златы" передал обвиняемому 1,1 миллиона рублей.
В ходе следствия Седов полностью раскаялся в содеянном, ему переквалифицировали статью обвинения с "получения взятки" на "мошенничество".