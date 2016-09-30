ВС перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

11:34 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ перенес на 5 октября рассмотрение жалобы на приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.

Рассмотрение жалобы было отложено по причине болезни адвоката.

В июне Мосгорсуд приговорил Петрина к 12 годам заключения за государственную измену.

Прокурор ранее попросил приговорить Петрина к 19 годам заключения, это почти максимально возможная санкция по данной статье УК РФ. Адвокаты попросили об оправдании.

Дело маркировано грифом "секретно", поэтому все заседания в суде первой инстанции проходили в закрытом режиме, а подробности дела не разглашались.

Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что Петрин проработал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата недолго и священнического сана никогда не имел. По данным источника, Петрин закончил юридический вуз, был военнослужащим, в 2013 году обратился с прошением о приеме в ОВЦС, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу церкви, а в начале мая 2014 года уволился по собственному желанию.