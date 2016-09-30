Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
30/09/2016 15:26
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

ВС перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

Контекст
Теги: Государственная измена, Верховный суд РФ, Евгений Петрин, Москва, Россия
11:34 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд РФ перенес на 5 октября рассмотрение жалобы на приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.

Рассмотрение жалобы было отложено по причине болезни адвоката.

В июне Мосгорсуд приговорил Петрина к 12 годам заключения за государственную измену.

Прокурор ранее попросил приговорить Петрина к 19 годам заключения, это почти максимально возможная санкция по данной статье УК РФ. Адвокаты попросили об оправдании.

Дело маркировано грифом "секретно", поэтому все заседания в суде первой инстанции проходили в закрытом режиме, а подробности дела не разглашались.

Ранее источник в Русской православной церкви сообщил РИА Новости, что Петрин проработал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата недолго и священнического сана никогда не имел. По данным источника, Петрин закончил юридический вуз, был военнослужащим, в 2013 году обратился с прошением о приеме в ОВЦС, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу церкви, а в начале мая 2014 года уволился по собственному желанию.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

ВС перенес рассмотрение жалобы на приговор экс-сотруднику патриархата Петрину

11:34 30/09/2016 Верховный суд РФ перенес на 5 октября рассмотрение жалобы на приговор бывшему сотруднику Московского патриархата и ФСБ России Евгению Петрину по делу о государственной измене, сообщили РАПСИ в суде.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Малайзия может обратиться в Международный уголовный суд по делу МН17 - СМИ

15:02 30/09/2016 Малайзия рассматривает возможность обращения в Международный уголовный суд для того, чтобы добиться наказания виновников катастрофы самолета ее авиакомпании, произошедшей в небе Украины два года тому назад, сообщает в пятницу издание Malaysian Digest.

Офицер пойдет под суд за мошенничество с фиктивным трудоустройством сына

15:13 30/09/2016 Выборгский городской суд Ленинградской области принял к производству уголовное дело по факту мошенничества в отношении офицера войсковой части Станислава Рыбкина, фиктивно устроившего на службу своего сына, который, не работая, в течение двух лет получал зарпллату, сообщили в пятницу РАПСИ в Военном следственном отделе (ВСО) СК РФ по Выборгскому гарнизону.

Экс-сотрудница МВД получила реальный срок за покровительство подпольным казино

14:07 30/09/2016 Череповецкий городской суд приговорил бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Череповцу Анну Смелкову за покровительство организатору подпольных казино к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 1,7 миллиона рублей.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера